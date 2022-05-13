Rambo Okan 3. kez Trabzonspor bayrağını indirme girişiminde bulundu, bu kez becerdi - Son Dakika

"Rambo Okan" Trabzonspor'un şampiyonluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılan bayrağın iplerini üçüncü denemesinde kesmeyi başardı. Gece geç saatlerde bir kez daha köprüye gelen Okan, bayrağın iplerini kestiği anları videoya aldı.

İLK 2 DENEMESİNDE BAŞARISIZ OLMUŞTU

Daha önce de köprüye gelip bayrağın iplerini kesmeye çalışan Okan, iki kez başarısız olmuş ve polis tarafından gözaltına alınmıştı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz hafta yaptığı ikinci denemede, elinde bıçakla Trabzonspor bayrağının bir kısmını kesen Okan, ardından intihar girişiminde bulunmuştu. Polis ekiplerinin yoğun çabası sonrası ikna edilen Rambo Okan gerekli işlemlerin yapılması için karakola götürülmüştü.