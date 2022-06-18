Ünlü futbolcu Sergio Ramos ve eşi Pilar Rubio, Dubai'de evliliklerinin 3.yılını kutladılar. Çocukları olmadan tatil yapan çiftin Instagram'da paylaştığı yemek fotoğrafına yorum yağdı.
Lüks bir restoranda yemek yiyen ünlü çift, parçası 900 bin euro olan "Altın Osmanlı Biftek" yerken çekilen fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Recipani'de yer alan habere göre; bu paylaşım İspanya'da eleştirilerin merkezinde yer aldı. Birçok kişi Ramos'un paylaşımını 'insanlara karşı empati yapmaması' gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tuttu.
Son Dakika › Spor › Ramos ve eşinin yediği 'Osmanlı Bifteği' olay oldu! Tek parçası 16 bin TL - Son Dakika