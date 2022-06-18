Ramos ve eşinin yediği "Osmanlı Bifteği" olay oldu! Tek parçası 16 bin TL - Son Dakika
Üye Girişi

Ramos ve eşinin yediği "Osmanlı Bifteği" olay oldu! Tek parçası 16 bin TL

18.06.2022 17:29
Ramos ve eşinin yediği "Osmanlı Bifteği" olay oldu! Tek parçası 16 bin TL

Paris Saint Germain'de forma giyen yıldız futbolcu Sergio Ramos ve eşi evliliklerinin 3.yıl dönümünü kutladı. Yedikleri "Altın Kaplamalı Osmanlı Bifteğini" paylaşan çift sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü futbolcu Sergio Ramos ve eşi Pilar Rubio, Dubai'de evliliklerinin 3.yılını kutladılar. Çocukları olmadan tatil yapan çiftin Instagram'da paylaştığı yemek fotoğrafına yorum yağdı.

Ramos ve eşinin yediği 'Osmanlı Bifteği' olay oldu! Tek parçası 16 bin TL

ETİN PARÇASI 16 BİN TL

Lüks bir restoranda yemek yiyen ünlü çift, parçası 900 bin euro olan "Altın Osmanlı Biftek" yerken çekilen fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Recipani'de yer alan habere göre; bu paylaşım İspanya'da eleştirilerin merkezinde yer aldı. Birçok kişi Ramos'un paylaşımını 'insanlara karşı empati yapmaması' gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tuttu.

Ramos ve eşinin yediği 'Osmanlı Bifteği' olay oldu! Tek parçası 16 bin TL
Ramos ve eşinin yediği 'Osmanlı Bifteği' olay oldu! Tek parçası 16 bin TL
YORUMLAR
500

Paris Saint Germain, Sergio Ramos, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ramos ve eşinin yediği 'Osmanlı Bifteği' olay oldu! Tek parçası 16 bin TL - Son Dakika


Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 17:32:27. #1.13#
SON DAKİKA: Ramos ve eşinin yediği "Osmanlı Bifteği" olay oldu! Tek parçası 16 bin TL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement