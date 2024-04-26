RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Spor

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre dinamik ısınmayla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

RAMS Başakşehir, karşılaşma için bugün Mersin'e gidecek.