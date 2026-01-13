RAMS Başakşehir, Boluspor karşısında zor da olsa kazandı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir ile 1. Lig ekibi Boluspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi RAMS Başakşehir, 2-1'lik skorla kazandı.
RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Jerome Opoku ve 84. dakikada Nuno da Costa kaydetti. Boluspor'un tek golü 45. dakikada Arda Usluoğlu'ndan geldi.
Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir, ilk galibiyetini alarak gruptaki puanını 3 yaptı. Boluspor, 1 puanda kaldı. Türkiye Kupası'nın bir sonraki maçında RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Boluspor, kendi sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.
