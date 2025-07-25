RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda PFK Cherno More ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Bulgaristan'daki müsabakada ilk 11 başlayan oyuncular rejenarasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular iki grup halinde hazırlık karşılaşması oynadı.
Turuncu-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla Cherno More maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › RAMS Başakşehir, Cherno More Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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