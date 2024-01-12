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RAMS Başakşehir, Corendon Alanyaspor'u konuk edecek - Son Dakika
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RAMS Başakşehir, Corendon Alanyaspor'u konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında RAMS Başakşehir, yarın Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İki takım da puan sıralamasında birbirine yakın durumda bulunuyor. RAMS Başakşehir 23 puanla 11. sırada yer alırken, Alanyaspor ise 22 puanla 12. sırada bulunuyor. RAMS Başakşehir'de kart cezası sona eren Ousseynou Ba, Alanyaspor karşısında forma giyebilecek. Ancak Jerome Opoku, ceza sınırında bulunuyor ve Alanyaspor maçında kart görmesi halinde bir sonraki maçta forma giyemeyecek.

RAMS Başakşehir, Corendon Alanyaspor\'u konuk edecek
12.01.2024 - 09:31,  Güncelleme: 09:32
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Ligde oynadığı 19 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir, 23 puanla 11. sırada bulunuyor.

Yaptığı 19 karşılaşmada 5 galibiyet, 7'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Alanyaspor ise 22 puanla 12. sırada yer alıyor.

Ba geri dönüyor

RAMS Başakşehir'de kart cezası sona eren Ousseynou Ba, Alanyaspor karşısında forma giyebilecek.

Süper Lig'de bu sezon 3 sarı kart gören RAMS Başakşehirli Jerome Opoku ise ceza sınırında bulunuyor. Opoku, Alanyaspor karşılaşmasında kart görmesi halinde, turuncu-lacivertli takımın 21. haftada oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA
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