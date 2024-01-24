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RAMS Başakşehir, Emmanuel Dennis ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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RAMS Başakşehir, Emmanuel Dennis ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Dennis ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Nottingham Forest'tan kiralanan sol kanat oyuncusu, sezon sonuna kadar 8 maçta forma şansı buldu.

RAMS Başakşehir, Emmanuel Dennis ile yollarını ayırdı
24.01.2024 - 00:47,
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Dennis ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emmanuel Dennis ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Emmanuel Dennis'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan sezon sonuna kadar kiralanan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 8 maçta 336 dakika forma şansı buldu.

Kaynak: AA
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