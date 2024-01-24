RAMS Başakşehir, Emmanuel Dennis ile yollarını ayırdı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Dennis ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emmanuel Dennis ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Emmanuel Dennis'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.
İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan sezon sonuna kadar kiralanan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 8 maçta 336 dakika forma şansı buldu.
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