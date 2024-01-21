RAMS Başakşehir, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 24 Ocak Çarşamba günü Fenerbahçe'yi konuk edecek RAMS Başakşehir, maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Şut çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
RAMS Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.
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