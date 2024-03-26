RAMS Başakşehir, hazırlık maçlarında galibiyetlerle döndü - Son Dakika
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RAMS Başakşehir, hazırlık maçlarında galibiyetlerle döndü

RAMS Başakşehir, hazırlık maçlarında galibiyetlerle döndü

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle verilen arada Tuzlaspor'u 4-1, Kocaelispor'u da 5-2 mağlup ederek hazırlık maçlarından galibiyetlerle ayrıldı. Turuncu-lacivertliler, antrenmanlarını sürdürmek için kısa bir iznin ardından çalışmalara devam edecek.

26.03.2024 20:19
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RAMS Başakşehir Futbol Takımı, hazırlık maçlarında Tuzlaspor'u 4-1, Kocaelispor'u da 5-2 mağlup etti.

Turuncu-lacivertliler, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Trendyol 1. Lig ekipleri Tuzlaspor ve Kocaelispor ile karşı karşıya geldi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde oynanan günün ilk müsabakasında Başakşehir, Tuzlaspor'u 4-1 yendi. Turuncu-lacivertli ekibin gollerini Danijel Aleksic, Philippe Kenny ve Hamza Güreler (2) kaydetti.

Çağdaş Atan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı RAMS Başakşehir, farklı oyuncu grubuyla çıktığı günün ikinci maçında ise Kocaelispor'a 5-2 üstünlük kurdu. Başakşehir'in gollerini Berkay Özcan (3), Joao Figueiredo ve İnanç Gürbüz attı.

Başakşehir, 2 günlük iznin ardından 29 Mart Cuma günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor RAMS Başakşehir, hazırlık maçlarında galibiyetlerle döndü - Son Dakika

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