RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde Moldova temsilcisi Petrocub'u konuk edeceği 4. hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj (Kosova)
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Kemen, Pelkas, Keny, Piatek, Figueiredo
Petrocub: Smalenea, Jardan, Potirniche, Mudrac, Douanla, Lungu, Diallo, Platica, Demian, Ambros, Lupan
Son Dakika › Spor › RAMS Başakşehir Petrocub ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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