RAMS Başakşehir, St. Patrick's Athletic ile 0-0 berabere kaldı

Spor

Stat: Tallaght

Hakemler: Mohammed Al-Emara, Turkka Valjakka, Juuso Mantere (Finlandiya)

St. Patrick's Athletic: Anang, Sjöberg, Grivosti, Redmond, Breslin, Lennon, Palmer (Dk. 45+1 Leavy), Forrester (Dk. 90+2 Bolger), Elbouzedi, Mulraney (Dk. 90+8 Kavanagh), Melia (Dk. 90+2 Keena)

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Ömer Ali Şahiner (Dk. 83 Lima), Onur Ergün, Berkay Özcan (Dk. 90+2 Berat Özdemir), Pelkas (Dk. 84 Serdar Gürler), Deniz Türüç, Davidson (Dk. 64 Figueiredo), Piatek (Dk. 90+2 Keny)

Sarı kartlar: Dk. 49 Grivosti (St. Patrick's Athletic), Dk. 86 Hamza Güreler (RAMS Başakşehir)

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile 0-0 berabere kaldı.

59. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Leavy, ceza sahasına girer girmez şutunu attı, top yan direkten oyun alanına döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

83. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Pelkas'ın indirdiği topla rakip yarı sahanın ortalarında buluşan Figueiredo, yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu. Meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu arada, müsabakanın orta hakemi Mohammed Al-Emara, 72. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Kalan bölümde Al-Emara'nın yerine dördüncü hakem Peiman Simani sahaya çıktı ve karşılaşmayı yönetti.