RAMS Başakşehir Teknik Sorumlusu Mustafa Keçeli: Sezonu genel değerlendirirsek bizim için iyi bir yerdeyiz

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RAMS Başakşehir Teknik Sorumlusu Mustafa Keçeli, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, kendileri adına final niteliğinde bir maça çıktıklarını fakat kazanamadıklarını söyleyerek, "Sezonu genel değerlendirirsek bizim için iyi bir yerdeyiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından RAMS Başakşehir Teknik Sorumlusu Mustafa Keçeli, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bugün kendileri adına final niteliğinde bir maç oynadıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Mustafa Keçeli, "Kazansaydık üçüncü olacaktık. Sezonu iyi geçirdik finali iyi yapmak istiyorduk. Topa sahip olduğumuz bölümlerde istemediğimizi yapamadık. Daha sabırlı olmamız gerekiyordu. Yediğimiz gol çalıştığımız yerden geldi. Üstüne basa basa söylememize rağmen yedik bu golü. Sezonu genel değerlendirirsek bizim için iyi bir yerdeyiz. Son maçımızı kazanıp, Perşembe günü oynanacak finali bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL