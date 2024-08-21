RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off'ta St Patrick's Athletic ile karşılaşacak - Son Dakika
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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off'ta St Patrick's Athletic ile karşılaşacak

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off\'ta St Patrick\'s Athletic ile karşılaşacak

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off maçında İrlanda ekibi St Patrick's Athletic ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başakşehir'de hedef turu geçerek gruplarda mücadele etmek.

21.08.2024 10:24
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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off maçında yarın İrlanda ekibi St Patrick's Athletic ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başakşehir'de hedef turu geçerek gruplarda mücadele etmek.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında yarın deplasmanda İrlanda ekibi St Patrick's Athletic ile karşılaşacak. İstanbul ekibinde hedef, Konferans Ligi'nde gruplarda mücadele etmek. Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da daha önce oynadığı 54 maçta 21 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 80 kez gol sevinci yaşayan RAMS Başakşehir, kalesinde 76 gol gördü.

Çağdaş Atan ile Avrupa'da 5. maç

İstanbul ekibi, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 5. kez sahada olacak. 44 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazanan Başakşehir, bu karşılaşmalarda 13 gol atarken, kalesinde 1 gole engel olamadı.

Başakşehir, Atan yönetiminde Avrupa kupalarında çıktığı ilk maçta San Marino ekibi La Fiorita'yı sahasında 6-1 ve deplasmanda ise 4-0 mağlup etti. Genç teknik adam yönetiminde 3. maçında Iberia Tiflis ile Gürcistan'da oynanan mücadeleyi 1-0, İstanbul'daki müsabakayı ise 2-0 kazanan turuncu-lacivertliler, bir üst tura yükseldi.

Başakşehir, yeni sezonda namağlup

Başakşehir, 2024-2025 sezonunda oynadığı 6 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. UEFA Konferans Ligi elemelerinde şuana kadar 4 maça çıkan Çağdaş Atan'ın öğrencileri, söz konusu müsabakalarından hepsinde sahadan galibiyetle ayrıldı. Trendyol Süper Lig'de ilk 2 hafta geride kalırken, yeni sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda berabere kalan turuncu-lacivertliler, konuk ettiği Alanyaspor'u uzatma dakikalarında bulduğu 2 golle 4-2'lik skorla mağlup etti. Yeni sezonda çıktığı ilk 6 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmeyen Başakşehir, 1 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Finlandiyalı hakem Mohammed Al-Emara düdük çalacak

Başakşehir ile St Patrick's Athletic arasında oynanacak mücadelede Finlandiya Futbol Federasyonu'ndan Mohammed Al-Emara düdük çalacak. Al-Emara'nın yardımcılıklarını Turkka Valjakka ve Juuso Mantere yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Peiman Simani olacak. Mücadelede VAR koltuğunda Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sören Storks oturacak. AVAR'da ise aynı ülkeden Patrick Hanslbauer görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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