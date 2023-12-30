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RAMS Başakşehir, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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RAMS Başakşehir, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman, dinamik ısınma ve dar alan oyunlarıyla gerçekleştirildi. Hazırlıklar yarın yapılacak antrenmanla sürdürülecek.

RAMS Başakşehir, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
30.12.2023 - 13:41,
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada dinamik ısınmayla başlayan antrenman, dar alan oyunlarıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.

RAMS Başakşehir, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
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