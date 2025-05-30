Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyon Galatasaray ile Başakşehir, RAMS Park'ta karşılaştı.
Karşılaşmaya mücadele öncesi yaşanan jest damga vurdu: Müsabaka öncesinde Turuncu-lacivertliler, Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu alkışladı. Galatasaraylı futbolcular, seremoni öncesinde saha kenarında ikiye ayrılan Başakşehirli futbolcuların arasından geçerek sahaya çıktı. Bu esnada Başakşehirli futbolcular, rakibini şampiyonluğundan dolayı alkışladı.
RAMS Başakşehir'in bu jesti karşılığında Galatasaray taraftarı da Başakşehir camiasına karşılık verdi. Taraftarlar, takımlarını alkışlayan Turuncu-beyazlıları uzun süre ayakta alkışladı.
Son Dakika › Spor › RAMS Başakşehirli oyunculardan Galatasaray'a büyük jest - Son Dakika
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