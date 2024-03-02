RAMS Global Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara maçı için hazır - Son Dakika
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RAMS Global Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara maçı için hazır

RAMS Global Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara maçı için hazır

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın oynayacakları Fenerbahçe Parolapara maçının hazırlıklarını tamamladı. Başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda son hazırlıklar yapıldı. Takım, kendi tesislerinde kampa girdi ve yarın saat 14.00'te Cizre Spor Salonu'nda Fenerbahçe Parolapara'yı konuk edecek.

02.03.2024 18:59  Güncelleme: 18:59
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, ligin 22'nci haftasında yarın konuk edeceği Fenerbahçe Parolapara maçının hazırlıklarını tamamladı.

Cizre Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan takım, kendi tesislerinde kampa girdi.

RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın saat 14.00'te Fenerbahçe Parolapara'yı Cizre Spor Salonu'nda konuk edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor RAMS Global Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara maçı için hazır - Son Dakika

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