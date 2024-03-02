RAMS Global Cizre Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara maçı için hazır

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, ligin 22'nci haftasında yarın konuk edeceği Fenerbahçe Parolapara maçının hazırlıklarını tamamladı.
Cizre Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı.
Hazırlıklarını tamamlayan takım, kendi tesislerinde kampa girdi.
RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın saat 14.00'te Fenerbahçe Parolapara'yı Cizre Spor Salonu'nda konuk edecek.
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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda A Milli Erkek Futsal Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 6-0 yenildi. Maçın ilk yarısını 4-0 geride kapatan milliler, ikinci yarıda da 2 gol daha yiyerek mağlup oldu. Diğer müsabakalarda ise İran Hollanda'yı 6-0, Japonya Çekya'yı 8-2, Brezilya Kenya'yı 5-0, Kuveyt İspanya'yı 6-5 ve Tayland Cezayir'i 9-6 yendi. Türkiye A Milli Kadın Futsal Takımı ise yarın Kenya ile karşılaşacak, A Milli Erkek Futsal Takımı ise 4 Mart Pazartesi günü Hollanda ile mücadele edecek.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Fenerbahçe, puanını 73'e çıkararak liderlik koltuğuna oturdu.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Alanya Belediyespor, sahasında karşılaştığı Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın süresi 1 saat 8 dakika oldu.
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