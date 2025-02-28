Rangers\'dan Fenerbahçe Taraftarına Ramazan Duyarları

Spor

İskoçya ekibi Rangers, Fenerbahçe ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçını İstanbul'da izleyecek taraftarlarına Ramazan ayı dolayısıyla bazı konularda duyarlı olmaları yönünde önerilerde bulundu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, 6 Mart Perşembe günü Rangers'ı konuk edecek. İskoçya temsilcisi, bu müsabakayı Ülker Stadyumu'nda takip edecek taraftarları için bazı önerilerde bulundu. 6 Mart'ta oynanacak karşılaşmanın Ramazan ayına denk geldiği hatırlatılan açıklamada, "Lütfen ülkenin örf ve adetlerine saygılı olun. Gündüz saatlerinde halka açık yerlerde yemek yemekten, içki ve sigara içmekten ya da sakız çiğnemekten kaçının. Barlar ve restoranlar açık olacaktır. Halka açık alanlarda yüksek sesle müzik dinlemekten, dans etmekten ve küfür etmekten kaçının" denildi.

Bildiride ayrıca, taraftarların ziyaretleri boyunca Sultanahmet, Taksim ve Beyoğlu bölgelerinde vakit geçirmeleri tavsiye edildi. - İSTANBUL