Real Betis Başkanı: Bakambu transferi için Galatasaray'a 5 milyon euro ödemedik - Son Dakika
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Real Betis Başkanı: Bakambu transferi için Galatasaray'a 5 milyon euro ödemedik

Real Betis Başkanı: Bakambu transferi için Galatasaray\'a 5 milyon euro ödemedik

Real Betis Kulübü Başkanı Angel Haro, Galatasaray'dan aldıkları Cedric Bakambu transferi için çarpıcı iddialarda bulundu. Haro, Bakambu transferi için Galatasaray'a 5 milyon euro ödemediklerini, o paranın içerisinde oyuncunun maaşının da olduğunu söyledi.

07.02.2024 17:40  Güncelleme: 17:58
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Real Betis Kulübü Başkanı Angel Haro, Galatasaray'dan aldıkları Cedric Bakambu transferi için çarpıcı iddialarda bulundu. Kulüp başkanı Haro, Bakambu transferi için Galatasaray'a 5 milyon euro ödemediklerini, o paranın içerisinde oyuncunun maaşının da olduğunu söyledi.

Real Betis Başkanı Haro, biz Galatasaray'a 5 milyon Euro ödemedik

"SATAN HER ZAMAN DAHA PAHALIYA SATTIĞINI SÖYLER"

Marca gazetesine röportaj veren Real Betis Kulübü Başkanı Haro, "Bir süredir buralardasınız ve bunun nasıl bir şey olduğunu biliyorsunuz, satan mümkün olduğu kadar pahalıya sattığını, satın alan ise mümkün olduğu kadar ucuza aldığını söylemeye çalışıyor. Gerçek şu ki, rakamlarla yalan söylemiyoruz, ödediğimiz miktarın bir kısmı oyuncunun maaşını içeriyor" dedi. Transferde bulunan bonuslarla ilgili de Haro, "Bonusların gerçekleşmesi için kulüp tarihinde eşi benzeri görülmemiş başarılar elde etmemiz gerekiyor. Umarım bonusları ödemek zorunda kalacak kadar başarılı oluruz" dedi.

Real Betis Başkanı Haro, biz Galatasaray'a 5 milyon Euro ödemedik

GALATASARAY TRANSFERİ NASIL DUYURMUŞTU ?

Galatasaray Cedric Bakambu'nun Real Betis'e transferini KAP'a şöyle bildirmişti "Profesyonel Futbolcumuz Cedric Bakambu'nun transferi konusunda Real Betis Balompié SAD ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Real Betis Balompié SAD, Şirketimize net 5.000.000 Euro garanti ücret ile net 5.050.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir"

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Son Dakika Spor Real Betis Başkanı: Bakambu transferi için Galatasaray'a 5 milyon euro ödemedik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Real Betis Başkanı: Bakambu transferi için Galatasaray'a 5 milyon euro ödemedik - Son Dakika
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