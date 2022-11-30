Real Madrid'den Galatasaray'a prestijli davet! Milan ve Arsenal de olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Real Madrid'den Galatasaray'a prestijli davet! Milan ve Arsenal de olacak

30.11.2022 18:34

İspanyol devi Real Madrid, 2023 yılında düzenleyeceği Santiago Bernabeu Kupası'na Milan ve Arsenal ile birlikte Galatasaray'ı da davet etti.

Real Madrid, 2023 yılında düzenleyeceği Santiago Bernabeu kupasına Galatasaray'ı da davet etti. BR Football'daki habere göre turnuvada Milan, Arsenal ve Galatasaray yer alacak.

Dev turnuvada bir Türk takımı olacak! Teklif Real Madrid'den geldi

TARAFTARLAR MEST OLDU

Galatasaray'ın bu turnuvada adının geçmesi Sarı-Kırmızılı taraftarları hayli mutlu etti. Galatasaray geçmiş yıllarda Arsenal'ın düzenlediği turnuvaya da davet edilmişti.

Dev turnuvada bir Türk takımı olacak! Teklif Real Madrid'den geldi

TERİM MEST ETMİŞTİ

Fatih Terim, Emirates Cup'taki maçta yaptığı topuk hareketiyle futbol dünyasında hayli gündem olmuştu.

YORUMLAR
500
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarın derbi heyecanı yaşanacak ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarın derbi heyecanı yaşanacak Kadınlar basketbolda derbi heyecanı: Fenerbahçe Galatasaray Kadınlar basketbolda derbi heyecanı: Fenerbahçe Galatasaray

Galatasaray, Real Madrid, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid'den Galatasaray'a prestijli davet! Milan ve Arsenal de olacak - Son Dakika


Son Dakika
18:47 Bakanlık acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinden şehit haberi geldi
18:14 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya yorum yağdı: Ne olur aday olma
18:11 Esra Erol'a çıkan adamın sözleri izleyenleri şoka uğrattı: 3 çocuk annesi karım akrabasıyla birlikte oluyor, çocuklarını yakacağını söylüyor
17:53 Real Madrid'den Galatasaray'a prestijli davet! Milan ve Arsenal de olacak
17:45 AK Partili Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Metin Akdemir'den meclis toplantısında şok el hareketi: Her işiniz yarım böyle anasını satayım
17:27 Beşiktaş, sessiz sedasız 4 gençle profesyonel sözleşme imzaladı
17:15 Piyanist Fazıl Say ve Ece Dağıstan çifti boşandı! Adliye binasına el ele yürüdüler
17:15 Kolombiya'da şaşkınlık yaratan olay! DNA testi yaptıran kadın, öz kızının hem annesi hem de dayısı çıktı
17:10 Kütahya'da parçalanmış kadın bedeni bulundu! Ekipler tek bir ihtimal üzerinde duruyor
09:52 Türk futbolunu karıştıran şike iddiası! TFF ve savcılığa başvuracaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2022 18:56:29. #1.12#
SON DAKİKA: Real Madrid'den Galatasaray'a prestijli davet! Milan ve Arsenal de olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement