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Real Madrid, Arda Güler'e öfkesinin bedelini ödetiyor! Bavulunu topladı - Son Dakika
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Real Madrid, Arda Güler'e öfkesinin bedelini ödetiyor! Bavulunu topladı

Arda Güler'in Almeria maçında oyuna alınmadığı için teknik direktör Ancelotti'ye gösterdiği tepki büyük ses getirdi. İtalyan hocanın bu tür davranışları kabul etmediği bilinirken, genç yıldızın yaz transfer döneminde 1 yıllığına Real Sociedad'a kiralanması gündemde.

24.01.2024 - 10:50,  Güncelleme: 10:54
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Real Madrid'de sakatlığını atlatmasına rağmen süre alamayan Arda Güler, son Almeria maçında Ancelotti'ye tepki göstermişti. Eflatun-beyazlılar, yaz transfer döneminde genç yıldızı Real Sociedad'a kiralamayı düşünüyor.

ANCELOTTI, ARDA'NIN TAVRINDAN RAHATSIZ

El Gol Digital'de yer alan habere göre; Ancelotti, Arda Güler'in maça alınmadığı için yeleğini fırlatarak tepkisini göstermesinden hoşnut değil. Ara transfer döneminde takımdan kimsenin ayrılmasını istemeyen İtalyan hoca, yazın genç yıldızın Real Sociedad'a kiralanması için rapor vermeye hazırlanıyor.

Real Madrid, Arda Güler'e öfkesinin bedelini ödetiyor! Bavulunu topladı

ARDA GÜLER İÇİN EN UYGUN SEÇENEK SOCIEDAD

Özellikle son yıllarda Odegaard ve Kubo gibi genç yıldızları parlatan Sociedad'ı Arda Güler için uygun bir kulüp olarak gören Real Madrid, genç yıldızın biraz daha pişerek mental olarak da Real Madrid'de oynayabilecek seviyeye gelmesini istiyor.

Real Madrid, Arda Güler'e öfkesinin bedelini ödetiyor! Bavulunu topladı
Real Madrid, Arda Güler\'e öfkesinin bedelini ödetiyor! Bavulunu topladı
YORUMLAR (16)
  • Musa Sofuoglu: Yavvv oglum Yaktin kendinide bizideee abi bu yasda bu sabirsizlik bu öfke nedir Abi ya. Hicmi oruc tutmadin sabirli olsaydin ya biraz Yanıtla 77 207
  • UğuR DURAN: Balon patladı... Arda'nın babasına yarım kilo kına gönderin. Yanıtla 48 99
  • süleyman hakan gökşen: rakibi liginin son sırasında ama, bir anda 2-0 geriye düşüyorsun, sonrasında zar zor 3-2 kazanıyor ama rakibin VAR dan dönen golü var, yine rakibinin aleyhine VAR dan gelen penaltı var, yani maç bıçak sırtında gidiyor, hoca da oyuna daha deneyimli olanları aldı, normalde durum 3-0 falan olsa oyuna girerdi... Yanıtla 13 120
  • Emrah Y.: Tam bi düdükler madem öyle pişmesi lazımsa fenerde devam etseydi tam bomba bi sezon geçirirdi , yazık ettiler çocuga Yanıtla 16 75
  • süleyman hakan gökşen: inşallah...Real Sociedad çok iyi bir takım... Yanıtla 18 69
  • Eski Tüfek.: Kulağı çok erken kalktı... Yanıtla 16 69
  • side meister optik semih: Arda bir kurtarıcı gibi görüyor sen bu yaşta bu hareketleri tavır yaparsan bu yaşta tilkinin dönüp dolaşıp kürkçü dükkanına dönersin adam lar ronaldo ya bile acımadan gönderdiler Yanıtla 8 69
  • Mesut Biner: Arda'nın babası da tatiline Real Madrid de değil Real sociedad devam eder iki yakan bir araya gelmiyor ardaa feneri bıraktıktan sonra Yanıtla 34 25
  • Sabri Çakar: Uğur sen Türkmüsün neyin balonu patladı çocuk senin ülkene para kazandırdı yatırım getirdi neyin balonu patladı anlatta bilelim vatan hainligi yapmayın türk futbolcu bu unutma haset olmayın böyle 12 26
  • Nok Ta: Kına yokta, kaçak tütün var :)) 9 16
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