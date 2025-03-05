Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu son 16 aşamasında oynanan 4 maçla start aldı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile Atletico Madrid karşılaştı. Real Madrid maçı 2-1 kazandı. Bununla birlikte rövanş öncesi 1 gol avantajı Real Madrid'in eline geçti. Milli oyuncu Arda Güler maçta süre almadı.
Gecenin bir diğer maçında PSV, sahasında Arsenal'e konuk etti. Maça hızlı başlayan Arsenal ilk yarım saatte 3-0'ı yakaladı. İkinci yarıda da hız kesmeyen Arsenal, rakibini 7-1 mağlup etti. PSV, kulüp tarihinde iç sahada ilk kez bir maçta 7 gol yedi.
Dortmund'un Lille'i konuk ettiği mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Maçta öne geçen Dortmund üstünlüğünü koruyamadı. Lille deplasmanda aldığı skorla ev sahibi olacağı maça ufak farkla avantajlı gitmeyi başardı.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle;
Son Dakika › Spor › Real Madrid, Atletico Madrid'i devirdi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika
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