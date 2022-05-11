Real Madrid Başkanı Perez kesenin ağzını açtı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim ödenecek - Son Dakika
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Real Madrid Başkanı Perez kesenin ağzını açtı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim ödenecek

11.05.2022 22:10
Real Madrid Başkanı Perez kesenin ağzını açtı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim ödenecek

Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile karşılaşacak Real Madrid'de zafere ulaşılması durumunda futbolculara 20 milyon euro prim verilecek. İspanyol devi, Devler Ligi'ni kazanması durumunda Avrupa futbolunun en prestijli kupasını 13. kez müzesinde sergileyecek.

Devler Ligi finali öncesi Real Madrid Başkanı Florentino Perez, takıma zafere ulaşılması halinde futbolculara verilecek çılgın primi açıkladı.

Real Madrid Başkanı Perez çıldırdı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim dağıtacak
Florentino Perez

TAKIMA 20 MİLYON EURO DAĞITILACAK

Sporx'in Marca'dan aktardığına göre, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması halinde oyuncuların büyük bir primi cebine koyacağı belirtildi. Haberde daha önce La Liga şampiyonluğunu garantileyen Madrid ekibinde başkan Perez'in dünyanın en prestijli kupası için 20 milyon euroluk bir zafer primi ödeyeceği ifade edildi.

Real Madrid Başkanı Perez çıldırdı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim dağıtacak
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SON DAKİKA: Real Madrid Başkanı Perez kesenin ağzını açtı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim ödenecek - Son Dakika
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