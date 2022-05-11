Real Madrid Başkanı Perez kesenin ağzını açtı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim ödenecek - Son Dakika

Devler Ligi finali öncesi Real Madrid Başkanı Florentino Perez, takıma zafere ulaşılması halinde futbolculara verilecek çılgın primi açıkladı.

Florentino Perez

TAKIMA 20 MİLYON EURO DAĞITILACAK

Sporx'in Marca'dan aktardığına göre, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması halinde oyuncuların büyük bir primi cebine koyacağı belirtildi. Haberde daha önce La Liga şampiyonluğunu garantileyen Madrid ekibinde başkan Perez'in dünyanın en prestijli kupası için 20 milyon euroluk bir zafer primi ödeyeceği ifade edildi.