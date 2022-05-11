Devler Ligi finali öncesi Real Madrid Başkanı Florentino Perez, takıma zafere ulaşılması halinde futbolculara verilecek çılgın primi açıkladı.
Sporx'in Marca'dan aktardığına göre, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması halinde oyuncuların büyük bir primi cebine koyacağı belirtildi. Haberde daha önce La Liga şampiyonluğunu garantileyen Madrid ekibinde başkan Perez'in dünyanın en prestijli kupası için 20 milyon euroluk bir zafer primi ödeyeceği ifade edildi.
Son Dakika › Spor › Real Madrid Başkanı Perez kesenin ağzını açtı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim ödenecek - Son Dakika