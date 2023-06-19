Real Madrid, Benzema'nın yerine eski golcüsü Joselu'yu kiraladı! - Son Dakika
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Real Madrid, Benzema'nın yerine eski golcüsü Joselu'yu kiraladı!

19.06.2023 13:32

Real Madrid, Al-Ittihad'e transfer olan Benzema'nın yerine Espanyol'dan Joselu'yu satın alma opsiyonu ile kiraladı. 33 yaşındaki İspanyol forvet, bu sezon Espanyol formasıyla 17 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

Benzema'nın Al-Ittihad'e transfer olmasının ardından Real Madrid, forvet pozisyonu için sürpriz bir hamle yaptı.

"JOSELU GERİ DÖNDÜ"

Real Madrid, Espanyol'dan Joselu'yu satın alma opsiyonu ile kiraladı. Eflatun-beyazlılar, futbola Real Madrid altyapısında başlayan 33 yaşındaki golcünün transferini "Joselu geri döndü" diyerek duyurdu.

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Joselu bu sezon Espanyol formasını 38 maçta giydi. İspanyol forvet, bu karşılaşmalarda 17 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

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