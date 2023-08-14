Real Madrid, Courtois'nın yerini çabuk doldurdu! Kepa resmen imzayı attı - Son Dakika
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Real Madrid, Courtois'nın yerini çabuk doldurdu! Kepa resmen imzayı attı

Son Güncelleme: 14.08.2023 13:17

Real Madrid, Thibaut Courtois'nın sakatlanması sonucu kaleci arayışına girdi. Eflatun-beyazlılar, Chelsea'den Kepa'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Kepa, Chelsea'de 163 maçta görev yaparken 59 maçta gol yemedi.

Real Madrid'de Thibaut Courtois'nın ön çapraz bağlarının kopması büyük şok yaratmıştı. Eflatun-beyazlılar, Belçikalı kalecinin yerini Chelsea'den Kepa ile doldurdu.

KALENİN YENİ SAHİBİ

Real Madrid, Chelsea'den Kepa'yı satın alma opsiyonu olmadan sezon sonuna kadar kiraladı. 27 yaşındaki kaleci için 15.30'da imza töreni düzenlenecek.

59 MAÇTA GOL YEMEDİ

Kepa, Chelsea kalesini 163 maçta korudu. İspanyol eldiven bu karşılaşmaların 59'unda kalesini gole kapadı. Kepa, kalesinde ise 175 gol gördü.

Real Madrid, Courtois'nın yerini çabuk doldurdu! Kepa resmen imzayı attı
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SON DAKİKA: Real Madrid, Courtois'nın yerini çabuk doldurdu! Kepa resmen imzayı attı - Son Dakika
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