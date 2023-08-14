Real Madrid, Courtois'nın yerini çabuk doldurdu! Kepa resmen imzayı attı

Real Madrid'de Thibaut Courtois'nın ön çapraz bağlarının kopması büyük şok yaratmıştı. Eflatun-beyazlılar, Belçikalı kalecinin yerini Chelsea'den Kepa ile doldurdu.
Real Madrid, Chelsea'den Kepa'yı satın alma opsiyonu olmadan sezon sonuna kadar kiraladı. 27 yaşındaki kaleci için 15.30'da imza töreni düzenlenecek.
Kepa, Chelsea kalesini 163 maçta korudu. İspanyol eldiven bu karşılaşmaların 59'unda kalesini gole kapadı. Kepa, kalesinde ise 175 gol gördü.
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