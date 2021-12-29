Real Madrid'de 4 futbolcu koronavirüse yakalandı

İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Real Madrid'de 4 futbolcu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Madrid temsilcisinden yapılan açıklamada, Thibaut Courtois, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga ve Federico Valverde'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Ligde liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, pazar günü deplasmanda Getafe ile karşılaşacak.
Barcelona'da Dembele, Umtiti, Gavi, Lenglet, Dani Alves, Balde ve Jordi Alba'nın testleri pozitif sonuçlandı.
Kaynak: AA
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