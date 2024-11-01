Bu sezon Real Madrid'de beklediği forma şansı bulamayan milli yıldızımız Arda Güler hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı.
Arda Güler'in antrenmanlarda yaptığı şık hareketlerin sosyal medya hesapları üzerinden eskisi kadar sık paylaşılmasının sebebi, İtalyan teknik adamı zor durumda bırakmamak olduğu öne sürüldü.
Öte yandan Relevo'da çıkan habere göre; Real Madrid'de başkan Florentino Perez ve yönetimi, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'den yeterince faydalanmaması konusunda rahatsızlık yaşıyor.
Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasını 11 maçta giydi ve toplamda 292 dakika sahada kalabildi. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına gol ya da asist katkısı veremedi. Arda'nın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Real Madrid'de Arda Güler skandalı - Son Dakika
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