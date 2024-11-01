Real Madrid'de Arda Güler skandalı - Son Dakika
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Spor

Real Madrid'de Arda Güler skandalı

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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Bu sezon beklediği forma şansını bulamayan Arda'nın sosyal medyada paylaşılmamasının sebebinin teknik direktör Carlo Ancelotti'yi zor durumda bırakmamak olduğu öne sürüldü. Öte yandan başkan Florentino Perez'in de 19 yaşındaki futbolcunun az süre almasından rahatsız olduğu belirtildi.

01.11.2024 22:30
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Bu sezon Real Madrid'de beklediği forma şansı bulamayan milli yıldızımız Arda Güler hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı.

PAYLAŞILMAMASININ SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Arda Güler'in antrenmanlarda yaptığı şık hareketlerin sosyal medya hesapları üzerinden eskisi kadar sık paylaşılmasının sebebi, İtalyan teknik adamı zor durumda bırakmamak olduğu öne sürüldü.

PEREZ, OYNAMAMASINDAN RAHATSIZ

Öte yandan Relevo'da çıkan habere göre; Real Madrid'de başkan Florentino Perez ve yönetimi, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'den yeterince faydalanmaması konusunda rahatsızlık yaşıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasını 11 maçta giydi ve toplamda 292 dakika sahada kalabildi. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına gol ya da asist katkısı veremedi. Arda'nın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Real Madrid\'de Arda Güler skandalı

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Son Dakika Spor Real Madrid'de Arda Güler skandalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Fatih Özer:
    balon olduğunu söylemiştik. 13 86 Yanıtla
  • GFB Selçuk:
    kıskanç 6sliler, adam Real Madrid takımında. çekemeyen anten taksın beyler 50 40 Yanıtla
  • Fatih Özer:
    balon olduğunu söylemiştik 14 72 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Ahbe arda Barça ya keşke gitseydin 46 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Şu yurtdışında oynayan çocuklamızın yakasından ne zaman düşeceksiniz. çocuklar Türkiye den kaçma nedenlerinden birisi de dedikoducu rezil medyamız 37 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Gol asist yok diyor napsınlar başka zevkine mi oynatsınlar yani balon olduğunu söylemiştik 6 26 Yanıtla
  • sudem meliss:
    uçan balon patlatma zamanı 7 20 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Ferhat eser mi arda da boş 2 9 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    pas vermiyorlarki gol atsın. asist yapması isteniyor asistleri 10 numara değerlendiremiyorlar belkide değerlendirmek istemiyorlar. arda realden ayrılırsa çok şeyler başaracak 5 4 Yanıtla
  • Mahmut Biliz:
    ne ardaymış be 2 5 Yanıtla
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