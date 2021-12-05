Real Madrid'den Real Sociedad deplasmanında önemli galibiyet

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti. Ligde liderlik mücadelesi veren iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Real Madrid önemli bir galibiyet alarak liderliğini perçinledi. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Madrid'in golleri ikinci yarıda Vinicius (Dk. 47) ve Luka Joviç'den (Dk. 57) geldi. Zorlu deplasmanda galip gelerek puanını 39'a çıkaran Real Madrid, liderlik koltuğunda en yakın rakibi Sevilla'nın (1 maçı eksik) 8 puan önünde yer aldı. Real Sociedad ise 29 puanda kalarak 5'inciliğe geriledi.

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