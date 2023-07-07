Arda Güler, "Neden Real Madrid?" sorusuna verdiği cevapla daha sahaya çıkmadan taraftarları mest etti - Son Dakika
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Arda Güler, "Neden Real Madrid?" sorusuna verdiği cevapla daha sahaya çıkmadan taraftarları mest etti

07.07.2023 14:11

Real Madrid, Fenerbahçe'den transfer ettiği genç yıldız Arda Güler'i basına tanıttı. Arda, Real Madrid'i tercih etme sebebini, "Real Madrid sizi çağırıyorsa reddedemezsiniz." sözleriyle açıkladı. Bu açıklama Real Madrid taraftarını mest etti.

Real Madrid, Fenerbahçe'den transferi Arda Güler'i basına tanıttı. Genç yıldız, Real Madrid'i tercih etme sebebini, "Real Madrid sizi çağırıyorsa reddedemezsiniz." sözleriyle açıkladı.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN REAL MADRID'DE OYNAMAK"

Arda Güler yaptığı açıklamada, "Real Madrid sizi çağırıyorsa reddedemezsiniz. Benim için önemli olan Real Madrid'de oynamak. Diğer seçenekleri düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

TARAFTARI MEST ETTİ

Genç yıldızın bu sözleri Real Madrid taraftarını mest etti. Dünya devinde 24 numaralı formayı giyecek olan Arda, daha sahaya çıkmadan taraftarların gönlünü kazanmayı bildi.

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Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler, 'Neden Real Madrid?' sorusuna verdiği cevapla daha sahaya çıkmadan taraftarları mest etti - Son Dakika


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