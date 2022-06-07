Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor

07.06.2022 16:26

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, yeni sezonun transferleri için düğmeye bastı. Eflatun beyazlılar, Monaco'nun genç yıldızı Aurelien Tchouameni'yi renklerine bağlamak için 100 milyon euroyu gözden çıkardı.

Bu sezon hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan Real Madrid, yeni sezon öncesinde Carlo Ancelotti önderliğinde yıldızlarla dolu bir kadro oluşturmak istiyor. Mbappe transferinin gerçekleşmemesi ile birlikte oraya ayrılan para kaynağını farklı mevkilere dağıtmak isteyen Madrid ekibinde ilk hedef Aurelien Tchouameni.

100 MİLYON EURO

The Athletic'in haberine göre Real Madrid, genç orta saha için 100 milyon euro ve üstünü ödemeye hazır. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon Monaco formasıyla 50 maçta görev yaptı ve 5 gol 3 asist kaydetti.

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