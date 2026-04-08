Real Madrid gece yarısı karıştı! Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
Real Madrid gece yarısı karıştı! Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl

Real Madrid gece yarısı karıştı! Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
08.04.2026 09:51
Bayern Münih yenilgisi sonrası Arda Güler’in etkili başladığı maçta 71. dakikada oyundan alınması, Real Madrid taraftarlarının sert tepkisine yol açtı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid’in Bayern Münih’e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından, Arda Güler kararı İspanya’da büyük tartışma yarattı.

BERNABEU’DA ŞOK SONUÇ

Real Madrid, sahasında Bayern Münih’e 2-1 mağlup olarak rövanş öncesi dezavantajlı duruma düştü. Luis Diaz ve Harry Kane’in golleriyle öne geçen Bayern’e, Madrid’in tek yanıtı Kylian Mbappe’den geldi.

ARDA GÜLER İLK 11’DE ETKİLİYDİ

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arda Güler, özellikle ilk yarıda sergilediği performansla dikkat çekti. Genç yıldızın Mbappe’ye verdiği ara pas ve hücumdaki etkinliği öne çıktı.

OYUNDAN ALINMASI KRİZ YARATTI

Arda Güler’in 71. dakikada oyundan alınarak yerine Brahim Diaz’ın girmesi, Real Madrid taraftarlarını adeta çileden çıkardı. Teknik direktör Alvaro Arbeloa’nın bu tercihi sosyal medyada yoğun şekilde eleştirildi.

“DERHAL BU TAKIMDAN AYRIL!”

Taraftarlar, Arda’nın oyundan alınmasına sert tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda “Sahadaki en iyi oyuncu oyundan alındı” ve “Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl!” ifadeleri öne çıktı. Bazı kullanıcılar ise teknik direktöre ağır eleştiriler yöneltti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kararları çok konuşuldu İşte Yasin Kol’un derbi notu Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
Denizli’de 4 büyüklüğünde deprem Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: Hayatında hiç kitap okumamış Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: Hayatında hiç kitap okumamış
İzmir’de 2 şüphelinin midesinden 1 kilo 304 gram uyuşturucu çıktı İzmir'de 2 şüphelinin midesinden 1 kilo 304 gram uyuşturucu çıktı
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı Yoğun bakımda tedavi görüyor İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda tedavi görüyor
Şampiyonlar Ligi için bomba tahmin: Kupayı ilk kez kazanıyorlar Şampiyonlar Ligi için bomba tahmin: Kupayı ilk kez kazanıyorlar
Bölüm başına rekor ücretler İşte en çok kazanan oyuncular Bölüm başına rekor ücretler! İşte en çok kazanan oyuncular
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu

10:12
Bir rezillik daha Dev maç öncesi yine “Zıplamayan Müslümandır“ dediler
Bir rezillik daha! Dev maç öncesi yine "Zıplamayan Müslümandır" dediler
10:05
Acun Ilıcalı’dan şok karar Düşünmeden satacak
Acun Ilıcalı'dan şok karar! Düşünmeden satacak
09:31
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
09:00
Tarihin en yüksek akaryakıt zammı pompaya yansıdı
Tarihin en yüksek akaryakıt zammı pompaya yansıdı
08:51
Bayern Münih yenilgisi sonrası bütün ülke yine Arda’yı konuşuyor
Bayern Münih yenilgisi sonrası bütün ülke yine Arda'yı konuşuyor
08:15
Trump, İran’ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı Son anda devreye girdiler
Trump, İran'ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı! Son anda devreye girdiler
08:01
Piyasalar hareketlendi Petrol ve altında büyük değişim
Piyasalar hareketlendi! Petrol ve altında büyük değişim
07:10
40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes İşte 10 maddelik anlaşma planı
40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes! İşte 10 maddelik anlaşma planı
