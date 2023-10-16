Real Madrid, Arda Güler hakkında son kararı verdi! Gözyaşlarına boğulan milli futbolcu hemen annesini aradı

2 çocuğa nişan töreni düzenleyip yaptıkları rezilliğe bir de alkış tuttular

Sezon başındaki sakatlığını atlattıktan sonra sahaya çıkamadan bir kez daha sakatlanan Arda Güler, geri dönmeye hazırlanıyor. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, genç yıldıza önlerindeki Sevilla ya da Braga maçında şans vermeyi düşünüyor.

"EN BÜYÜK HAYALİMDİ"

Defansa Central'da yer alan habere göre, Ancelotti ile duygusal bir konuşma yapan ve formasına kavuşacağını öğrenen Arda Güler çok duygulandı. Gözyaşlarını tutamayan ve görüşme sonrası hemen annesini arayan genç yıldız, "Bernabéu'da ilk maçıma çıkacağım an geldi. Bu benim en büyük hayalimdi." dedi.

FORMAYI GİYECEĞİ TARİH ÇOK YAKIN

Arda Güler'in Real Madrid formasını takımın önündeki ilk 3 maçtan birinde giymesi bekleniyor. Milli futbolcu Sevilla, Braga ya da Barcelona maçlarından birinde eflatun-beyazlı formayı sırtına geçirecek.