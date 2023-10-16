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Real Madrid, Arda Güler hakkında son kararı verdi! Gözyaşlarına boğulan milli futbolcu hemen annesini aradı - Son Dakika

Real Madrid, Arda Güler hakkında son kararı verdi! Gözyaşlarına boğulan milli futbolcu hemen annesini aradı

Son Güncelleme: 16.10.2023 16:25

Real Madrid'de Arda Güler aylar süren sakatlığı sonrası sahalara geri dönüyor. teknik direktör Ancelotti ile bir görüşme yapan milli futbolcu, Sevilla ya da Braga maçlarında süre alabileceğini öğrendi. Bu gelişme üzerine sevinçten gözyaşlarını tutamayan genç yıldız, hemen annesini aradı ve mutlu haberi verdi.

Sezon başındaki sakatlığını atlattıktan sonra sahaya çıkamadan bir kez daha sakatlanan Arda Güler, geri dönmeye hazırlanıyor. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, genç yıldıza önlerindeki Sevilla ya da Braga maçında şans vermeyi düşünüyor.

"EN BÜYÜK HAYALİMDİ"

Defansa Central'da yer alan habere göre, Ancelotti ile duygusal bir konuşma yapan ve formasına kavuşacağını öğrenen Arda Güler çok duygulandı. Gözyaşlarını tutamayan ve görüşme sonrası hemen annesini arayan genç yıldız, "Bernabéu'da ilk maçıma çıkacağım an geldi. Bu benim en büyük hayalimdi." dedi.

Real Madrid hakkında son kararı verdi! Gözyaşlarına boğulan Arda Güler hemen annesini aradı

FORMAYI GİYECEĞİ TARİH ÇOK YAKIN

Arda Güler'in Real Madrid formasını takımın önündeki ilk 3 maçtan birinde giymesi bekleniyor. Milli futbolcu Sevilla, Braga ya da Barcelona maçlarından birinde eflatun-beyazlı formayı sırtına geçirecek.

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Son Dakika Spor Real Madrid, Arda Güler hakkında son kararı verdi! Gözyaşlarına boğulan milli futbolcu hemen annesini aradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Real Madrid, Arda Güler hakkında son kararı verdi! Gözyaşlarına boğulan milli futbolcu hemen annesini aradı - Son Dakika
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