İki takım da en iyilerinden olacak! Milli yıldızlara Alman kancası - Son Dakika
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İki takım da en iyilerinden olacak! Milli yıldızlara Alman kancası

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldızları Ferdi Kadıoğlu ile Barış Alper Yılmaz sezon sonunda takımlarından ayrılabilir. Her iki yıldıza da Alman devleri talip oldu. Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen Ferdi'yi, diğer bir Alman diğer Alman takımı Eintracht Frankfurt'un ise Barış Alper'i transfer etmek istiyor.

30.04.2024 17:51  Güncelleme: 18:08
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A Milli Futbol Takımı'nın eski yardımcı antrenörü Kenan Koçak, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın parlayan yıldızları Ferdi Kadıoğlu ile Barış Alper Yılmaz'ın yaz transfer döneminde Türkiye'den ayrılabileceğini söyledi.

"LEVERKUSEN, FERDİ'Yİ SORDU"

Kenan Koçak, Bayer Leverkusen'in kendisine Ferdi Kadıoğlu'nu sorduğunu ifade etti. Koçak yaptığı açıklamada, "Almanlar transferini düşündükleri futbolcularla ilgili çok iyi araştırma yaparlar. Bayer Leverkusen beni aradı Ferdi Kadıoğlu'nu sordu" dedi.

"ALABİLİRSENİZ TEBRİK EDERİM"

Ferdi Kadıoğlu için olumlu referans verdiğini belirten Kenan Koçak, "'Alabilirseniz tebrik ederim. Ferdi Kadıoğlu, Leverkusen'de oynayabilecek bir oyuncu' dedim" ifadelerini kullandı.

İki takım da en iyilerinden olacak! Milli yıldızlara Alman kancası

ALİ KOÇ, SİNYALİ VERMİŞTİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "Benim tahminim Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacak" şeklinde konuşmuştu.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Bu sezon tüm kulvarlarda 47 maça çıkıp 3963 dakika süre alan Ferdi Kadıoğlu 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

ALMANLAR, BARIŞ ALPER'E DE GÖZ DİKTİ

Galatasaray'da sergilediği performansla göz dolduran Barış Alper Yılmaz için transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi. A Milli Takım'ın eski yardımcı antrenörü Kenan Koçak, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ile ilgilendiğini söyledi.

İki takım da en iyilerinden olacak! Milli yıldızlara Alman kancası

"FRANKFURT ONU İSTİYOR"

Kenan Koçak, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz için "Çok karakterli düzgün bir çocuk. Milli takımda eksiğimiz olan mevkiilerde onu oynattık. Orijinal mevkii olmamasına rağmen camla başla mücadele etti. En önemli özelliği yürekten futbol oynaması. Severek futbol oynuyor. Kafasına takmıyor, hangi pozisyon olursa olsun oynuyor, elinden geleni yapıyor. Barış'ın bazı Alman kulüplerinin takibinde olduğunu biliyorum. Eintracht Frankfurt, Barış Alper Yılmaz'ı istiyor; çünkü Frankfurt'un oyun stiline ve anlayışına yakın bir oyuncu. Hücum futboluna çok uygun bir futbolcu. Bu patlayıcı özelliğini koruduğu sürece, sadece Alman kulüpleri değil, Avrupa'nın diğer büyük liglerinde de oynayacaktır. Fark yaratan bir futbolcu" sözlerini sarf etti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 51 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 6 gol attı ve 9 asist yaptı. 23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmeyi 2027 yılında sona erecek.

İki takım da en iyilerinden olacak! Milli yıldızlara Alman kancası

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Son Dakika Spor İki takım da en iyilerinden olacak! Milli yıldızlara Alman kancası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ünal Adem Kaya: Barış Alper ve Ferdi'nin takımlarından ayrılması halinde transfer olması gereken takımlar üç aşağı beş yukarı bellidir. Ne Frankfurt ne de Leverkusen bizim Camialarımızdan büyük değillerdir. Leverkusen Türkiyenin Başakşehiri olmuştur başarısı tesadüftür. Bu çocuklar premier lig seviyesinde. Alman küçük takımlarına yakıştıramadım. 22 3 Yanıtla
    Ömer Ege Karaarslan: Aynen öyle abi 4 2

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