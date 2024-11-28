Real Madrid'in takım otobüsü kaza yaptı - Son Dakika
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Real Madrid'in takım otobüsü kaza yaptı

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Real Madrid'in takım otobüsü, Liverpool deplasmanı dönüşü M40 otoyolunda kaza yaptı. İçinde sadece şoför ve güvenlik görevlisi olduğu belirtilen otobüs, bir kamyona arkadan çarparak hareketsiz kaldı. Yeni tasarımı 1 ay önce tanıtılan otobüs, geçtiğimiz şubat ayında RB Leipzig karşılaşmasına giderken kaza yapmıştı.

28.11.2024 21:51  Güncelleme: 21:59
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Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği La Liga devi Real Madrid'in takım otobüsü, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool deplasmanı dönüşü M40 otoyolunda kaza yaptı.

1 AY ÖNCE TANITILMIŞTI

Yeni tasarımıyla dikkat çeken lüks Real Madrid takım otobüsü, Ekim 2024'te tanıtılmıştı. Yaklaşık 1,5 milyar sterline mal olan yenilenen Santiago Bernabeu Stadyumu'nu yansıtan yüksek teknolojili ve modern tasarıma sahip olan otobüs, kısa sürede büyük ilgi görmüştü

BU İKİNCİ KAZA

İspanyol devi Real Madrid'in bir kazaya karışması ilk kez yaşanmıyor. Benzer bir olay şubat ayında da meydana gelmişti. Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesi için Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig ile karşılaşmaya giden Real Madrid'i taşıyan takım otobüsü, o dönemde de bir trafik kazası geçirmişti.

KAMYONA ARKADAN ÇARPTI

Anfield'daki 2-0'lık yenilginin ardından Real Madrid takım otobüsü, dönüş yolunda Madrid'in M40 otoyolunda bir kazaya karıştı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, otobüsün bir kamyona arkadan çarptığı ve sonrasında otoyolda hareketsiz kaldığı görüldü. Kazada herhangi birinin yaralanıp yaralanmadığına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

OTOBÜSTE SADECE ŞOFÖR VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ VARDI

Kazanın ardından milli yıldızımız Arda Güler'in sağlık durumu merak konusu oldu. Otobüste futbolcular veya teknik ekipten kimse olmadığı ve otobüsün içinde sadece şoför ve güvenlik görevlisinin olduğu öğrenildi. Kazada can kaybı yaşanmazken otobüste maddi hasar meydana geldiği bilgisine yer verildi. Milli futbolcumuz Arda Güler ve diğer Real Madridli futbolcuların sağlık durumları iyi.

Real Madrid\'in takım otobüsü kaza yaptı

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Son Dakika Spor Real Madrid'in takım otobüsü kaza yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Çelikk:
    Arda Hariç Gerisi kalsın haa haaa 2 4 Yanıtla
  • Melih Özdemir:
    Ardamız iyi mi.. Kamil koç kıskanır cinsten şaka gibi 2 0 Yanıtla
  • Melih Akyıl:
    Hem otobüste sadece şoför ve güvenlik görevlisi var diyorsunuz,hem de futbolcuların sağlık durumu iyi diyorsunuz,bu ne saçma bir haber,tabiki futbolcular iyi olacak,çünkü otobüste değillermiş!çok basit ve kalitesiz bir haber sitesisiniz ! 1 0 Yanıtla
  • Dursun aydın:
    Şöförle güvenlik ölebilir sorun yok sanki ayıp ya bu kadar olmaz insan hayatı bu kadar ucuz 0 0 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    ben süreyim bari. ikidebir kaza 0 0 Yanıtla
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