Real Madrid, Manchester City'yi 3-2 Geçerek Şampiyonlar Ligi'nde Öne Geçti - Son Dakika
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Spor

Real Madrid, Manchester City'yi 3-2 Geçerek Şampiyonlar Ligi'nde Öne Geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 16 play-off turunda Real Madrid, 2-1 geriye düştüğü maçta Manchester City'yi 90+2. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Milli oyuncular Kenan Yıldız, Arda Güler ve Salih Özcan'ın durumları da dikkat çekti.

12.02.2025 01:17
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu bugün oynanan 4 karşılaşma ile başladı. Milli oyuncu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, 2-1 geriye düştüğü maçta Manchester City'yi 90+2'nci dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu bugün oynanan 4 karşılaşma ile başladı. Gecenin dikkat çeken karşılaşmasında Manchester City, sahasında Real Madrid'i konuk etti. Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çaldı. Clement Turpin'ın yardımcılıklarını ise Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlendi.

Mücadelenin ilk bölümlerinde baskılı oyun ortaya koyan Real Madrid olsa da golü Manchester City attı. 19'uncu dakikada ev sahibi Manchester City, Erling Haaland'ın ayağından bulduğu golle öne geçti: 1-0. Golden sonra bu kez etkili taraf Manchester City oldu fakat Real Madrid savunması ev sahibine geçit vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla bitti. İkinci yarının başlarında her iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Real Madrid'de Kylian Mbappe sahne aldı ve eşitliği sağladı: 1-1. Erken finalde ev sahibi ekip 77'nci dakikada penaltı kazandı. 80'inci dakikada topun başına geçen Erling Haaland, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1. Karşılaşmanın son bölümlerine doğru girilirken Real Madrid, önce 86'ncı dakikada Brahim Diaz ile eşitliği sağladı, ardından 90+2'nci dakikada Jude Bellingham'ın ayağından bulduğu golle öne geçti: 2-3. Karşılaşmada başka gol olmayınca Real Madrid, sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Bu maçın rövanşı 19 Şubat Çarşamba günü Real Madrid'in ev sahipliğinde Santiago Bernabeu'da oynanacak.

KENAN YILDIZ 11 BAŞLADI, ARDA GÜLER VE SALİH ÖZCAN YEDEK SOYUNDU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçlarında milli oyunculardan Kenan Yıldız, Juventus - PSV Eindhoven maçına ilk 11'de başladı; Real Madrid forması giyen Arda Güler, Manchester City deplasmanında yedek soyunurken, Borussia Dortmund'da ise Salih Özcan Sporting maçına sonradan dahil oldu.

Kenan Yıldız, Juventus'un PSV Eindhoven'ı 2-1 mağlup ettiği mücadeleyle beraber bu sezon 9'uncu Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Club Brugge maçı dışında 8 karşılaşmada da ilk 11'de görev yapan 19 yaşındaki milli oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Öte yandan Arda Güler, Real Madrid'in 3-2 üstün ayrıldığı Manchester City deplasmanında yedek oturdu. Borussia Dortmund'da ise Salih Özcan, Sporting'e karşı alınan 3-0'lık galibiyette 90+3'üncü dakikada Pascal Gross'un yerine oyuna dahil oldu.

Günün diğer maçlarında alınan skorlar şu şekilde:

Brest (Fransa) - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-3

Juventus (İtalya) - PSV Eindhoven (Hollanda): 2-1

Sporting (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya): 0-3

Kaynak: DHA

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