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La Liga'da lider Real Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldı. Milli futbolcu Arda Güler de 87. dakikada Luka Modric'in yerine oyuna dahil oldu.

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Real Madrid, Estadio de Vallecas'ta oynanan maçta Rayo Vallecano'nun konuğu oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan Madrid ekibi, 3. dakikada Joselu'nun golüyle 1-0 öne geçti. 27. dakikada penaltı kazanan Rayo Vallecano'da Raul de Tomas skoru eşitledi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca mücadele de bu skorla tamamlandı. Puanını 65'e yükselten Real Madrid liderliğini sürdürdü.

Öte yandan, eflatun-beyazlılarda milli futbolcu Arda Güler, 87. dakikada Luka Modric'in yerine oyuna dahil oldu. Genç oyuncu, bu maçla beraber bu sezon 3. kez lig maçında forma giydi. Ev sahibi Rayo Vallecano'da ise devre arası Fenerbahçe'den kadroya kattığı Miguel Crespo 64. dakikada, bir dönem Galatasaray forması giyen Radamel Falcao ise 81. dakikada oyuna girdi. - İSTANBUL