Real Madrid, Sevilla'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Real Madrid, Sevilla'yı 1-0 mağlup etti

Real Madrid, Sevilla\'yı 1-0 mağlup etti

La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid, Sevilla'yı 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Luka Modriç'in attığı golle galibiyete ulaşan Real Madrid, 65 puanla zirvedeki yerini korudu. Arda Güler ise son dakikalarda oyuna girmek için hazırlanmasına rağmen teknik direktörün taktik değişikliği nedeniyle sahaya sürülmedi. Sevilla ise 15. sırada yer alıyor.

26.02.2024 01:23  Güncelleme: 01:24
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Sevilla'yı 1-0 yendi.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Real Madrid'in golünü oyuna girdikten 7 dakika sonra Luka Modriç (Dk. 81) attı.

Real Madrid'de yedek bekleyen Arda Güler, son dakikalarda oyuna girmek için hazırlansa da Modriç'in golünden sonra taktik değiştiren Teknik Direktör Carlo Ancelotti, bugün 19. yaş gününü kutlayan Türk futbolcuyu sahaya sürmekten vazgeçti.

Ligde 20. galibiyetini alan Real Madrid 65 puanla liderliğini korudu.

Madrid'i, 57 puanla Barcelona ve bir maçı eksiği olan 56 puanlı Girona takip ediyor.

Sevilla ise 24 puanla 15. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

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