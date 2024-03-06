Carlo Ancelotti\'ye vergi kaçırma suçlamasıyla hapis cezası istendi

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin vergi kaçırma suçlamasıyla karşı karşıya kalmasıyla ilgili olarak Madrid İl Mahkemesi Savcılığı'ndan hapis cezası istendi. Savcılığın, Ancelotti'nin 2014 ve 2015 yıllarında Real Madrid'i yönetirken Maliye'den 1 milyon 62 bin 79 euro vergi kaçırdığı iddiasıyla 4 yıl 9 ay hapis cezası talep ettiği belirtildi.
Ancelotti'nin vergi kaçırma suçlamalarıyla ilgili iki ayrı suçtan yargılanma riski bulunduğu ancak Maliye ile anlaşması durumunda yargı yoluna başvurmadan sorunun çözülebileceği ifade edildi. İspanya'da ikamet ettiği süre boyunca, İtalyan teknik adamın imaj haklarını devrettiği kuruluşlar aracılığıyla elde ettiği gelirleri göstermediği ileri sürüldü.
Son dönemlerde futbol dünyasında vergi kaçırma suçlamalarının sıkça gündeme geldiği bilinirken, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Radamel Falcao, Marcelo, Fabio Coentrao, Angel Di Maria, Luka Modric ve Arda Turan gibi birçok ünlü futbolcunun Maliye ile anlaşarak hapis cezasından kurtulduğu hatırlatıldı.
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