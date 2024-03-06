Carlo Ancelotti'ye vergi kaçırma suçlamasıyla hapis cezası istendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Carlo Ancelotti'ye vergi kaçırma suçlamasıyla hapis cezası istendi

Carlo Ancelotti\'ye vergi kaçırma suçlamasıyla hapis cezası istendi

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Madrid İl Mahkemesi Savcılığı tarafından vergi kaçırma suçlamasıyla karşı karşıya. Savcılık, 2014 ve 2015 yıllarında Ancelotti'nin Real Madrid'i yönetirken 1 milyon 62 bin 79 euro vergi kaçırdığı iddiasıyla 4 yıl 9 ay hapis cezası talep etti. Ancelotti'nin imaj haklarını devrettiği kuruluşlar aracılığıyla elde ettiği gelirleri göstermediği ileri sürüldü. Ancelotti'nin vergi kaçırma suçlamalarıyla ilgili iki ayrı suçtan yargılanma riski bulunuyor.

06.03.2024 15:33  Güncelleme: 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin vergi kaçırma suçlamasıyla karşı karşıya kalmasıyla ilgili olarak Madrid İl Mahkemesi Savcılığı'ndan hapis cezası istendi. Savcılığın, Ancelotti'nin 2014 ve 2015 yıllarında Real Madrid'i yönetirken Maliye'den 1 milyon 62 bin 79 euro vergi kaçırdığı iddiasıyla 4 yıl 9 ay hapis cezası talep ettiği belirtildi.

Ancelotti'nin vergi kaçırma suçlamalarıyla ilgili iki ayrı suçtan yargılanma riski bulunduğu ancak Maliye ile anlaşması durumunda yargı yoluna başvurmadan sorunun çözülebileceği ifade edildi. İspanya'da ikamet ettiği süre boyunca, İtalyan teknik adamın imaj haklarını devrettiği kuruluşlar aracılığıyla elde ettiği gelirleri göstermediği ileri sürüldü.

Son dönemlerde futbol dünyasında vergi kaçırma suçlamalarının sıkça gündeme geldiği bilinirken, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Radamel Falcao, Marcelo, Fabio Coentrao, Angel Di Maria, Luka Modric ve Arda Turan gibi birçok ünlü futbolcunun Maliye ile anlaşarak hapis cezasından kurtulduğu hatırlatıldı.

Real Madrid, İspanya, Hukuk, 3.Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Carlo Ancelotti'ye vergi kaçırma suçlamasıyla hapis cezası istendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:57 Erdoğan: Hem bize kaybettirmek için çalışıp, hem bizim gölgemizde yürümeye çalışanlara müsaade etmeyiz Erdoğan: Hem bize kaybettirmek için çalışıp, hem bizim gölgemizde yürümeye çalışanlara müsaade etmeyiz
15:36 Kaza mı intihar mı Mardin Valiliği’nden anne ve 2 çocuğunun 4. kattan düşmesi ile ilgili açıklama Kaza mı intihar mı? Mardin Valiliği'nden anne ve 2 çocuğunun 4. kattan düşmesi ile ilgili açıklama
14:12 Bakan Işıkhan: CHP’nin AYM başvurusu nedeniyle kamu görevlilerinin aylıkları 345 TL azalacak Bakan Işıkhan: CHP'nin AYM başvurusu nedeniyle kamu görevlilerinin aylıkları 345 TL azalacak
13:35 Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: ’Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz’ dediler Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: 'Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz' dediler
11:57 Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı
15:42 “Herkes vazgeçse Malatyalı vazgeçmez“ pankartını gören Erdoğan: Senin Allah’ına kurban "Herkes vazgeçse Malatyalı vazgeçmez" pankartını gören Erdoğan: Senin Allah'ına kurban
15:36 Hızlı tren hattında intihar Film izler gibi seyrettiler Hızlı tren hattında intihar! Film izler gibi seyrettiler
15:28 Satanist ayinde kurban edilen 6 yaşındaki çocuğun anne ve üvey babasına müebbet hapis Satanist ayinde kurban edilen 6 yaşındaki çocuğun anne ve üvey babasına müebbet hapis
15:12 Akşener ile sohbet eden AK Partili vatandaş: İmamoğlu’nu sonuna kadar eleştirin, bu bize yarıyor Akşener ile sohbet eden AK Partili vatandaş: İmamoğlu'nu sonuna kadar eleştirin, bu bize yarıyor
14:56 Oyuncu Efe Deprem’in ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu Oyuncu Efe Deprem'in ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu
14:44 Maden ocağında meydana gelen heyelan anının yeni görüntüleri ortaya çıktı Maden ocağında meydana gelen heyelan anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
14:21 Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Kulübün gündemi başkanlık değil, şampiyonluk olmalıdır Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Kulübün gündemi başkanlık değil, şampiyonluk olmalıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 16:39:57. #1.13#
SON DAKİKA: Carlo Ancelotti'ye vergi kaçırma suçlamasıyla hapis cezası istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement