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Real Madrid, Atletico Madrid'i uzatmalarda mağlup ederek finale yükseldi - Son Dakika
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Real Madrid, Atletico Madrid'i uzatmalarda mağlup ederek finale yükseldi

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya Süper Kupası yarı finalinde Çağlar Söyüncü'lü Atletico Madrid'i uzatmalarda bulduğu 2 golle 5-3 yenerek adını finale yazdırdı. Arda, 112'inci dakikada oyuna dahil olurken Çağlar karşılaşmada süre alamadı.

Real Madrid, Atletico Madrid\'i uzatmalarda mağlup ederek finale yükseldi
11.01.2024 - 01:26,
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Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Suudi Arabistan'da oynanan İspanya Süper Kupası yarı finalinde Çağlar Söyüncü'lü Atletico Madrid'i uzatmalarda bulduğu 2 golle 5-3 yenerek adını finale yazdırdı. Arda, 112'inci dakikada oyuna dahil olurken Çağlar karşılaşmada süre alamadı.

İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta karşı karşıya geldi. Derbi maçta milli futbolcular Arda Güler ile Çağlar Söyüncü mücadeleye yedek başladı. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada Real Madrid, Atletico Madrid'i normal süresi 3-3 sona eren karşılaşmanın uzatma dakikalarında bulduğu 2 golle 5-3 mağlup etti ve finale yükseldi. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 20'nci dakikada Antonio Rüdiger, 29'uncu dakikada Ferland Mendy, 85'inci dakikada Dani Carvajal, 116'ncı dakikada kendi kalesine Stefan Savic ve 120+2'nci dakikada Brahim Diaz kaydetti. Atletico Madrid'in gollerinin altına ise 7'nci dakikada Mario Hermoso, 37'nci dakikada Antoine Griezmann ve 78'inci dakikada kendi kalesine Kepa Arrizabalaga imzasını attı. Real Madrid, yarı finalin diğer ayağında Barcelona-Osasuna maçının galibiyle Süper Kupa'yı kazanmak için mücadele edecek.

Real Madrid'de orta saha oyuncusu Arda Güler, müsabakanın 112'nci dakikasında Federico Valverde'nin yerine oyuna girdi. Arda, bu sezonki ikinci maçına çıktı.

Atletico Madrid'de ise savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü mücadelede süre bulamadı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Real Madrid, Atletico Madrid'i uzatmalarda mağlup ederek finale yükseldi - Son Dakika
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