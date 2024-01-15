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Real Madrid, Vinicius Junior'un hat-trick yaptığı maçta Barcelona'yı yenerek İspanya Süper Kupası'nı kazandı - Son Dakika
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Real Madrid, Vinicius Junior'un hat-trick yaptığı maçta Barcelona'yı yenerek İspanya Süper Kupası'nı kazandı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanan İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid, Vinicius Junior'un hat-trick yaptığı müsabakada Barcelona'yı 4-1 yenerek kupayı 13'üncü kez müzesine götürdü. Milli futbolcu Arda Güler, Madrid ekibiyle ilk kupasını kazandı.

Real Madrid, Vinicius Junior\'un hat-trick yaptığı maçta Barcelona\'yı yenerek İspanya Süper Kupası\'nı kazandı
15.01.2024 - 00:14,
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanan İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid, Vinicius Junior'un hat-trick yaptığı müsabakada Barcelona'yı 4-1 yenerek kupayı 13'üncü kez müzesine götürdü. Milli futbolcu Arda Güler, Madrid ekibiyle ilk kupasını kazandı.

İspanya Süper Kupası finalinde Al Awal Park'da Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Madrid ekibi, maçı 4-1 kazanarak 13'üncü kez kupaya uzandı. Arda Güler, karşılaşmada süre alamazken Real Madrid kariyerinin ilk kupasını elde etti. El Clasico'da Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 7'nci, 10'uncu ve penaltıdan 39'uncu dakikalarda Brezilyalı forvet Vinicius Junior ile 64'üncü dakikada Rodrygo kaydetti. Barcelona'nın müsabakadaki tek golünün altına ise 33'üncü dakikada Robert Lewandowski imzasını attı. Barcelona'da Ronald Araujo, 71'inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

1982 yılından bu yana düzenlenen organizasyonda en çok şampiyonluğu 14 kezle Barcelona elde etti. Real Madrid, kazanılan şampiyonlukla beraber kupa sayısını 13'e yükseltti ve rakibine bir adım daha yaklaştı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Real Madrid, Vinicius Junior'un hat-trick yaptığı maçta Barcelona'yı yenerek İspanya Süper Kupası'nı kazandı - Son Dakika
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