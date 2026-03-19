Real Madridli yıldızın eşinden esprili paylaşım: Her hamile kaldığımda performansı artıyor

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Uruguaylı orta saha oyuncusu Federico Valverde'nin eşi Mina Bonino'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

EŞİNİN FORMUNA KAYITSIZ KALAMADI

27 yaşındaki yıldız futbolcunun eşi Mina Bonino, hücum bölgesine uzakta oynamasına rağmen son 3 maçta rakip kalelere 5 gol atan Federico Valverde'nin formuna kayıtsız kalamadı. Sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yapan Bonino, sevenlerini güldürdü.

'HER HAMİLE KALDIĞIMDA PERFORMANSI YÜKSELİYOR'

İki çocuk annesi olan Bonino, her hamile kaldığı dönemde Valverde'nin performans olarak yukarıya çıktığını belirterek, "Kocamın en verimli döneminin her hamile kaldığım zaman olduğunu fark etmem... Her hamile kaldığımda kesinlikle performansı yükseliyor' ifadelerini kullandı. Bu esprili paylaşım kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.