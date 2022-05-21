- Recep Yazıcı: "Türk futbolunda öz kaynaklara dönmemiz gerekiyor"

BURSA - Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı, "Türk futbolunda öz kaynaklara dönmemiz gerekiyor" dedi.

TFF 1. Lig'in son haftasında Menemenspor, deplasmanda Bursaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı, "Öncelikle her 2 takım oyuncularını da kutluyorum. 2 takım da genç ağırlıklı kadrolarla sahada yer aldı. Bildiğiniz gibi 2 takım da düştü. Ben öncelikle maçı kazanan Bursaspor gençlerini kutluyorum. Yapabildiğimiz kadar bir oyun çıktı ortaya. Amacı olmayan bir maç olsa da ortada bir oyun ve zaman zaman zevkli bir mücadele oldu. Son 4 maç geldim. Bir şeyler yapmak istedik ama olmadı. Benim buradan tüm başkan ve yöneticilere mesajım var. Artık Türk futbolunda öz kaynak düzenine dönmemiz gerekiyor. Hem ülkemizde futbolun hem de kulüplerin kurtulması için gereken şey bu" şeklinde konuştu.