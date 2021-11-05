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Red Bull Neymar Jr's Five'ta final şekilleniyor - Son Dakika

Red Bull Neymar Jr's Five'ta final şekilleniyor

05.11.2021 11:21
Red Bull Neymar Jr's Five'ta final şekilleniyor

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five heyecanı son şehir elemesiyle zirveye ulaşıyor.

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five heyecanı son şehir elemesiyle zirveye ulaşıyor. Kıyasıya mücadelelere sahne olan Gaziantep, Sivas ve Çanakkale elemelerinin ardından 6 takım Türkiye Finali'ne isimlerini yazdırırken, finalin şekillendiği elemelerde son durak ise Denizli olacak.

Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın adıyla düzenlenen sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr's Five'ta final bu hafta yapılacak şehir elemesiyle şekillenecek. Katar'daki büyük finale gitmek isteyen takımlar, Gaziantep, Sivas ve Çanakkale'nin ardından 7 Kasım'da Denizli'de rakiplerini yenmeye çalışacak. Son eleme olan Denizli elemesiyle birlikte belli olan 8 takım, 20 Kasım'da gerçekleştirilecek Türkiye Finali'nde 2021'in şampiyonu olmak için mücadele edecek. Türkiye Finali'nde şampiyon olan takım ise Katar'da düzenlenecek Dünya Finalleri'ne giderek, Türkiye'yi temsil etme ve dünya şampiyonu Neymar Jr Enstitisü'ne karşı oynama fırsatını yakalayacak.

Neymar Jr Enstitüsü nedir?

Dünya Finali'nde şampiyon olacak ekibin karşısına çıkacak olan Neymar Jr Enstitüsü, Neymar'ın kurduğu kar amacı gütmeyen bir dernek. Başarılı oyuncunun çocukluğunu geçirdiği Praia Grande'de bulunan Enstitü, 7-14 yaşları arasındaki 2 binden fazla çocuk ve aileleri için barınma, yemek gibi birçok hizmetin yanında futbol gibi çeşitli spor ve aktiviteleri öğrenme ve yapma imkanı sağlıyor.

Gol yiyen, oyuncusunu kaybeder

Dünya çapında büyük bir kitleye hitap eden Red Bull Neymar Jr's Five'a 18 ile 35 yaş arasındaki her oyuncu katılabiliyor. Herhangi bir cinsiyet sınırlamasının olmadığı turnuvanın en önemli özelliği ise gol yiyen takımdan bir oyuncu çıkıyor olması. Beşer kişiden oluşan takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor. - İSTANBUL

Türkiye, oyunlar, Redbull, Neymar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Red Bull Neymar Jr's Five'ta final şekilleniyor - Son Dakika Spor


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