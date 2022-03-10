Red Bull Uçuş Günü'nde kayıtlar uzadı - Son Dakika
Üye Girişi

Red Bull Uçuş Günü'nde kayıtlar uzadı

10.03.2022 10:49
Red Bull Uçuş Günü'nde kayıtlar uzadı

Birbirinden eğlenceli şovlara sahne olacak Red Bull Uçuş Günü'nde başvurular, 15 Nisan 2022 tarihine kadar uzatıldı.

Birbirinden eğlenceli şovlara sahne olacak Red Bull Uçuş Günü'nde başvurular, 15 Nisan 2022 tarihine kadar uzatıldı.

Üç yıl aradan sonra İstanbul'a geri dönecek olan havacılık tarihinin en eğlenceli etkinliği Red Bull Uçuş Günü'nde başvurular, 15 Nisan 2022 tarihine kadar uzatıldı. 5 Haziran Pazar günü Caddebostan sahilinde İstanbul'u beşinci kez uçuş moduna alacak olan Red Bull Uçuş Günü'nde, dörder kişilik takımlar, kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla uçmaya çalışacak ve izleyenler için unutulmaz görüntülere sahne olacak. Amatör uçuş meraklılarını bir araya getirecek 5. Red Bull Uçuş Günü'nde katılımcıların, uçuş aracı taslak çizimlerini 15 Nisan'a kadar etkinliğin internet sitesine yüklemeleri gerekiyor.

Unutulmaz bir uçuş deneyimi

Pilotluk hayaline bir adım daha yaklaşmak isteyenlerin 5. Red Bull Uçuş Günü'nde yer alabilmesi için başvuru adresinde yer alan dijital oyunda başarılı olması ve başvuru formunu doldurması gerekiyor. Uçma hayali kuran ve başvuru adımlarını tamamlayan herkesin katılabileceği Red Bull Uçuş Günü'nde, insan gücüyle çalışan bir uçuş aracı tasarlayacak kadar becerikli ve yüz binlerin önünde şov yaparak uçmaya çalışacak kadar cesur ve eğlenceli pilotlar, takımlarını kurup unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşayacaklar. Red Bull Uçuş Günü'nde jüri, yarışmacıları sadece uçuş mesafesiyle değil tasarım ve uçuş öncesinde gerçekleştirilecek performanslarına göre de değerlendirecek.

Kazanan Flying Bulls'la uçacak

Red Bull Uçuş Günü'nde üç kriterde en yüksek puanı alan takımın kaptanı, Avusturya- Salzburg'da Flying Bulls ile uçuş deneyimi kazanacak. En yüksek ikinci puanı alan takımın kaptanı Avrupa kıtasında gerçekleşecek bir Red Bull Uçuş Günü etkinliğine seyahat hakkı elde ederken, en yüksek üçüncü puanı alan takımın kaptanı Tandem Skydiving deneyimini yaşama şansını yakalayacak. En uzun uçuşu gerçekleştiren takımın kaptanı ise "En Uzun Uçuş Bileti" ödülünü alarak uçak bileti kazanacak. - İSTANBUL

Red Bull Uçuş Günü'nde kayıtlar uzadı
Red Bull Uçuş Günü'nde kayıtlar uzadı
Red Bull Uçuş Günü'nde kayıtlar uzadı

YORUMLAR
500

Havacılık, İstanbul, Redbull, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Red Bull Uçuş Günü'nde kayıtlar uzadı - Son Dakika


Son Dakika
10:55 Ekrem İmamoğlu'ndan 'kar yağışı' açıklaması: 4 gün sürecek, tüm ekiplerimiz görevde
10:52 Altın güne yükselişle başladı, düşüşe geçti: Seviye 938 TL
10:35 Ukraynalı yetkililer patlamayan Rus füzesini yerde imha etti
09:48 Türkiye ve Ukrayna dışişleri bakanları kucaklaştı! Kritik zirve öncesi ilk görüşme!
10:24 Teknik servis adı altında telefon hırsızlığı mı başladı? Eskişehir'de yaşayan genç kız 40 gündür telefonuna ulaşamıyor
10:14 Gram altın 930 lirayı aştı, İslam Memiş uyardı! O rakamı görmeden sakın satmayın
10:12 TÜİK 'resmi işsiz' sayısını açıkladı: 4 milyona yakın
10:12 49'luk Samyeli kalça dekolteli elbisesiyle şov yaptı!
10:11 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Karim Benzema rekoru
00:25 'Kız kaçırma' kavgası olaylı bitti! Kadın ve çocukların bulunduğu evi ateşe verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 11:00:22. #1.12#
SON DAKİKA: Red Bull Uçuş Günü'nde kayıtlar uzadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement