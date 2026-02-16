Regnum Pro-Am'da Rus Oyuncu Şampiyon - Son Dakika
Spor

Regnum Pro-Am'da Rus Oyuncu Şampiyon

Regnum Pro-Am\'da Rus Oyuncu Şampiyon
16.02.2026 11:16
Serik'teki turnuvada Alexey Karasev birinci, Ali Altuntaş ikinci oldu. 28 ülkeden 184 oyuncu katıldı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 19'uncusu düzenlenen Regnum Pro-Am'de Rus oyuncu Alexey Karasev şampiyon oldu. Önceki turnuvanın şampiyonu Ali Altuntaş ise bu yılki organizasyonda kendisiyle aynı skoru yapan İtalyan Alessandro Tadini'yi play-off'ta yenip ikincilik elde etti.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki Carya ve National sahalarında gerçekleştirilen 19'uncu Regnum Pro-Am'de 28 ülkeden 184 oyuncu yer aldı. Bireysel oyunlarda Rus oyuncu Alexey Karasev şampiyon oldu. Önceki turnuvanın şampiyonu Ali Altuntaş ise bu yılki organizasyonda kendisiyle aynı skoru yapan İtalyan Alessandro Tadini'yi play-off'ta yenip ikincilik elde etti.

3 amatör oyuncudan oluşan 46 takımın mücadele ettiği organizasyonda genel klasman gross birinciliğini 291 vuruşla Mihailo Dimitrievic (pro), Stanislav Linetsky, Victor Naishuller ve Robert Zebelyan'dan oluşan takım kazandı.

Genel klasman net kategorisinde ise Almanya'dan gelen gurbetçi oyunculardan oluşan Ali Durmuş (pro), Uğur İleri, Tevfik Gülkün ve Erol Ayar'dan oluşan takım 264 net ile şampiyon oldu.

Organizasyonla ilgili bilgi veren Carya Golf Kulübü Müdürü Hasan Ceylan, Mart ayında düzenlenecek 20'nci Regnum Pro-Am'de 60 takım ve 240 oyuncunun yer alacağını söyledi. Ceylan, "Geleneksel turnuvamızda Avrupa ve dünyanın dört bir yanından profesyonel ve amatör oyuncuları buluşturmanın mutluğunu yaşadık. Antalya'daki hava koşullarına rağmen herhangi bir aksama olmadan turnuvayı tamamladık. Organizasyonda dereceye giren tüm takımları ve oyuncuları kutluyorum" diye konuştu.

Turnuvada dereceye girenlere ödüllerini Regnum Carya Golf Müdürü Hasan Ceylan ve Regnum Otel İşletme Koordinatörü Tolga Yılmaz verdi. Alexey Karasev birincilik ödülü 6 bin Euro, Ali Altuntaş ile Alessandro Tadini 3 bin 150 Euro ödülün sahibi oldu.

Kaynak: DHA

12:07
