Reis: Kasımpaşa\'dan Puan Alabiliriz

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SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, geride kalan maçlardaki performanslarını göstermeleri halinde Kasımpaşa deplasmanından da puanla dönebileceklerini söyledi.

Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa maçı öncesinde Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Reis, bu sezonki beşinci deplasmanlarından da galibiyetle ayrılmak istediklerini ifade etti.

"Önceki performanslarımızı gösterirsek, Kasımpaşa'dan puanlar alabiliriz"

Kasımpaşa müsabakasını kazanmak istediklerinden bahseden Thomas Reis, "Kasımpaşa maçı, zor bir karşılaşma olacak. Kasımpaşa güçlü bir rakip ki bunu her hafta zaten gösteriyorlar. Topla ne yaptığını bilen ve çok koşan, baskıları da iyi yapan, mümkünse önde basmaya çalışan bir rakibe karşı oynayacağız. Elbette ki zor bir karşılaşma olacak. Biz de bugüne kadar nasıl performans gösterdiysek aynı performansı onların karşısında da göstermemiz gerekiyor. Fenerbahçe karşılaşmasında olduğu gibi önceki maçlarda da göstermiş olduğumuz performansı gösterirsek puanlar almak için şansımız olacaktır" diye konuştu.

"Şu anda 2 kartım var ve daha fazlasını görmek istemiyorum"

Geride kalan 9 haftada kadar 2 sarı kartı olduğunu ve bunların birini neden gördüğünü anlamadığını dile getiren Reis, "Öğrendiğime göre 2 tane kartım var. Fenerbahçe karşılaşmasında bana ayrılan alandan ayrıldığım için sarı kart gösterilmişti. Göztepe karşılaşmasında açıkçası bana neden sarı kart verildi onu bilmiyorum ki ben bunu hakeme de sordum. Dördüncü hakem bile net olarak bana bir şey söyleyemedi. 2 kartım var şu an. Şu an için yeterli ve umarım daha fazla kart görmem" şeklinde konuştu.

"Bizim felsefemiz agresif ve baskılı oyun"

Alman teknik adam, seyir zevki sunmasının yanı sıra skoru da elde eden bir futbol oynatması hakkında sorulan soruya da, "Bu bizim felsefemizin bir parçası. Elbette ki yeri geldiğinde skoru tutmaya yönelik bir oyun oynadığımız olabiliyor. Ama bizim felsefemizin gereği agresif olmamız lazım, baskılarımızın net olması ve biraz daha önde basmamız gerekiyor. Takım olarak geriye gelmesini bildik birkaç maçta ve bunu çok iyi bir şekilde başardık. Bunun için de çok mutluyuz. Takımdaki arkadaşlarla zaten nasıl oynamamız gerektiğini düzenli bir şekilde konuşuyoruz. Antrenmanlarımızı da buna göre gerçekleştiriyoruz. Daha iyisini yapmamız gerekiyor elbette. Ama en iyi performansımızı göstermeye çalışıyoruz her maç. Önceki kulüplerimde de buna benzer bir oyun sergilemeye çalıştım. Baskıları yaparak, agresif oynamaya çalışıyoruz. Önceki takımlarımda da bunu yaptım. Eğer baskılar net olmazsa takımın hemen hemen hepsi pasif bir şekilde oynamış oluyor. Bu da benim istediğim bir şey değil. Aktif bir şekilde herkesin oyunun içinde olmasını ve o savaşı vermesini istiyorum. Bu takım için de en iyi oynama şeklinin bu olduğu düşüncesindeyim" cevabını verdi.

Taç atışından yedikleri 2 gole değinen Reis, "Defans kurgumuzda bir değişiklik olmayacak. Göztepe ve Fenerbahçe maçlarında çok benzer goller yedik, çok basit goller yedik. Uzun bir taç atışından yediğimiz gollerdi. Açıkçası rakibe verdiğimiz bir pozisyon değildi. Rakibin içine girmiş olduğu bir pozisyon değildi. Bizim hediye ettiğimiz, ne yazık ki iletişimimizin iyi olmadığı, hata yaptığımız gollerdi. Benim için burada önemli olan takımın göstermiş olduğu o reaksiyon. Tabii oyuncular makine değiller. Bazen hatalar olabiliyor, futbolun içinde bunlar da var ama dediğim gibi reaksiyon, takımın göstermiş olduğu performans, benim için çok önemli. Defans sadece dört kişiyle yapılmıyor. 11 oyuncunun hem ofansif hem de defansif anlamda takıma katkı sağlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - SAMSUN