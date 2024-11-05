Rektör Türkmen, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı seçildi - Son Dakika
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Spor

Rektör Türkmen, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı seçildi

Rektör Türkmen, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı seçildi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleşti.

05.11.2024 07:11
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleşti. Toplam 194 delegenin oy kullandığı ve iki adayın yarıştığı seçimde, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen 119 delegenin oyunu alarak Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı olarak seçildi. Diğer aday Prof. Dr. Hürmüz Koç ise 65 oyda kaldı.

Geçtiğimiz hafta Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Başkanlığı görevine yeniden seçilen Rektör Türkmen, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanlığı görevinden ise kısa süre önce TÜSF Başkanlığı seçimi için ayrılmıştı. "Spor Akademisi Tecrübesinden Akademi Sporları Vizyonuna" sloganıyla seçim sürecini yürüten Rektör Türkmen, üniversiteler, spor akademileri ve ilgili kurumlar arasında etkin ve eş güdümlü bir iş birliği hedefini ortaya koydu.

Seçim sonrasında yüksek teveccühleri için delegelere teşekkür eden Rektör Türkmen, spor yönetimi alanındaki deneyim ve bilgi birikimiyle üniversite sporlarına dair güçlü bir vizyon sundu. Konuşmasında üniversite sporlarının, Türkiye'nin spor odaklı gelişimindeki önemine dikkat çekerek, "Üniversitelerimizde spor kültürünü güçlendirerek, gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklemek için var gücümüzle çalışacağız. Üniversite sporlarının sadece gençlerimize değil, ülkemizin spor ekosistemine katkı sağlayacak nitelikte bir alan olarak büyümesi için kapsamlı stratejiler geliştireceğiz." dedi.

Spor yönetimi ve başarı ilkeleri

Yeni dönemde üniversite sporlarına yönelik olarak geliştirdiği yönetim ilkelerinden bahseden Rektör Türkmen, şu mesajları paylaştı:

"Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu olarak, sporun birleştirici gücünü, üniversitelerde öğrencilerimize ve tüm spor camiasına entegre etmek için çalışacağız. Eğitim ve sporun iç içe geçtiği bir yapıyı destekleyerek, sadece spor yapan değil, sporu bir yaşam tarzı olarak benimseyen bir gençlik inşa etmeyi hedefliyoruz.

Planladığımız projeler, üniversiteler ve spor kurumları arasında köprüler kurarak koordinasyon sağlayacak. Bu süreçte uluslararası spor deneyimlerimizi, üniversitelerimizde akademik yapılarla harmanlayarak uygulamayı amaçlıyoruz. Yeni dönemde hedefimiz, Türkiye'de üniversite sporlarını daha yaygın hale getirmek ve gençlerimizin akademik başarıları kadar spor alanında da gelişimini sağlamak. Bu vizyon, akademiden spor alanına yön verecek, yenilikçi ve stratejik adımları içeriyor.

Türkiye'nin spor ekosistemine katkı sağlayacak olan bu vizyonla, üniversitelerimizi spor alanında dünya çapında temsil eden bir konuma getirmeyi ve Türkiye'nin spor kültürünü uluslararası düzeyde tanıtmayı planlıyoruz. Hep birlikte, eğitim ve sporun buluştuğu noktalarda, gençlerimizi destekleyerek ülkemizi sporun her alanında güçlendireceğiz."

Bayburt Üniversitesi öncü spor merkezleri arasında yer alacak

Delegelerden büyük destek alarak bu göreve seçilen Rektör Türkmen, yeni dönemde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunu daha ileriye taşıyacak projeler ve stratejilerle Türk sporuna katkı sunmaya hazırlanırken, üniversitemizi, tüm üniversiteleri kapsayacak spor organizasyonları için bir merkez haline getirme hedefini de paylaştı. Rektör Türkmen, "Üniversitemizin öncü bir spor ekolü olma yönündeki kayda değer başarıları ve ulusal organizasyonlardaki başarı kapasitesi, TÜSF olarak planladığımız organizasyonlara ev sahipliği açısından fırsat değeri taşıyor. Çünkü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi "Bayburt, Türkiye'dir" vizyonunu ilke kabul ediyoruz. Şehrimizi, üniversite sporlarının parlayan yıldızı haline getirerek spor turizmi altyapısında köklü gelişmelere imza atacağız." ifadelerini kullandı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Rektör Türkmen, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı seçildi - Son Dakika

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