Rene Mitongo Trabzonspor Kampında - Son Dakika
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Rene Mitongo Trabzonspor Kampında

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18 yaşındaki forvet Rene Mitongo, Trabzonspor'un Avusturya kampına katıldı ve hedeflerini açıkladı.

Trabzonspor'un yeni transferi Rene Mitongo, bordo-mavili takımın Avusturya kampına katıldı.

Belçika'nın Standard Liege takımından transfer edilen 18 yaşındaki forvet, öğle saatlerinde Avusturya'ya gelerek takımın kampına dahil oldu.

Trabzonspor'un kamp yaptığı otelin önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mitongo, bordo-mavili ekipte bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Trabzonspor'un Türkiye'nin büyük takımlarından biri olduğunu belirten Mitongo, "Kendimi geliştirmek için buradayım. Daha önce burada oynamış, kendini geliştirmiş ve Avrupa'nın büyük takımlarına gitmiş Felipe, Oulai gibi ben de kendimi geliştirip takıma faydalı olmak istiyorum. Daha sonra tabii ki Avrupa'nın büyük takımlarında oynamak istiyorum." dedi.

Mitongo, hem ceza sahasında hem de arkadaşlarına alan açarak oynamaya çalıştığını dile getirerek, "Açıkçası açık iki yönlü de oynamaya çalışıyorum. İki yönde takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Hem topu koruyabilirim hem de aynı şekilde atakları sonuçlandırmasında da takıma yardımcı olabilirim diye düşünüyorum. İkisini de yapmaya, iki şekilde takıma yardımcı olmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

"Onuachu ile benzer profildeyiz"

Trabzonspor'un golcü ismi Paul Onuachu ile benzer profilde oyuncular olduklarını aktaran Mitongo, "Paul Onuachu'dan çok şey öğreneceğimi söyleyebilirim. Gent'in maçlarını her zaman takip ederdim. Benzer profilde hücum oyuncularıyız aslında. Takım için mücadele eden, takım için savaşan oyuncu tarzındayız ikimiz de, benzer profildeyiz. Elbette kendisinden öğreneceğim çok şey olacak." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili ekibi tercih etmesindeki en önemli etkenin genç oyuncuların Trabzonspor'da kendilerini geliştirip Avrupa'nın üst düzey takımlarına transfer olmaları olduğunu dile getiren genç oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trabzonspor'a gelişimde belki de en büyük etken, genç oyuncuların burada gelişip daha sonra kendilerini daha da geliştirip Avrupa'nın büyük takımlarına transfer olmaları. Örneğin Felipe, hem bir santrfor hem bir kanat oyuncusu olarak buraya geldi, kendini geliştirdi ve önemli bir takıma transfer oldu. Artık çok daha iyi bir oyuncu oldu. Benim de yapmak istediğim bu. Aynı zamanda takıma yardımcı olup, gelişip ben de tabii ki Avrupa'nın üst takımlarında yer alabilmek istiyorum."

Trabzonspor'a transfer olmadan önce bordo-mavili takımın eski oyuncularından Luis Pedro Cavanda ile görüştüğünü söyleyen Mitongo, "Kendisi bana Trabzonspor ile ilgili çok olumlu şeyler söyledi. Bir tek onunla görüşme fırsatım oldu, onu tanıyordum çünkü. O da takımla ilgili çok güzel şeyler söylemişti." diye konuştu.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Avusturya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rene Mitongo Trabzonspor Kampında - Son Dakika

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