Rennes'in yıldızı Fenerbahçe'nin tarihi geri dönüşü sonrası şoka girdi: Aptalız - Son Dakika
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Rennes'in yıldızı Fenerbahçe'nin tarihi geri dönüşü sonrası şoka girdi: Aptalız

27.10.2022 22:23
Rennes'in yıldızı Fenerbahçe'nin tarihi geri dönüşü sonrası şoka girdi: Aptalız

Rennes forması giyen Benjamin Bourigeaud, Fenerbahçe'nin tarihi bir geri dönüşe imza atarak 3-0'dan 3-3'e getirdiği maç sonrası büyük şaşkınlık yaşadı. Maç sonu konuşan Bourigeaud, "Çok yanlış, çok yanlış! 3-0 üstünlüğü koruyamadık, aptalız! Bunu yapmaya hakkımız yok." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Fenerbahçe, sahasında 3-0 geriye düştüğü maçta Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin tarihi geri dönüşü Fransız ekibinin futbolcularını da şaşırttı.

"DÜKKANI KAPATABİLMELİYDİK"

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Benjamin Bourigeaud, "Çok yanlış, çok yanlış! 3-0 üstünlüğü koruyamadık, aptalız! Bunu yapmaya hakkımız yok. 3-0 öndeyken 3 gol birden yemememiz gerekiyor. Dükkanı kapatabilmeliydik." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE GERİ DÖNDÜ

Mücadelenin ilk 30 dakikasında 3-0 geriye düşen Fenerbahçe, Rennes karşısında adeta küllerinden doğdu. Temsilcimiz Valencia, Zajc ve Emre Mor'un golleriyle müthiş bir geri dönüşe imza attı ve mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

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SON DAKİKA: Rennes'in yıldızı Fenerbahçe'nin tarihi geri dönüşü sonrası şoka girdi: Aptalız - Son Dakika
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