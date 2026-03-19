Resmen sudan ucuz! Hakan Çalhanoğlu\'nun bonservis bedeli belli oldu

Yaz transfer döneminden bu yana Süper Lig dei Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Inter'in yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; Inter, 32 yaşındaki milli oyuncunun 2027 yılında sona erecek olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma sonucunda yenilemeyecek. Inter'in Hakan'dan 10 milyon euro bonservis beklediği, bu teklife olumlu bakacağı aktarıldı.
Haberin devamında, gelecek sezon orta sahaya transfer yapmak isteyen Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu için yeniden devreye girmesinin beklendiği ifade edildi.
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen milli yıldız, bu sezon çıktığı 25 maçta 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?