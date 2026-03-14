Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den Tedesco kararı - Son Dakika
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den Tedesco kararı

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe\'den Tedesco kararı
14.03.2026 19:56  Güncelleme: 20:04
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe\'den Tedesco kararı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile devam kararı alındığını açıkladı. Saran yaptığı açıklamada, ''Dün çok şaşırdık ve üzüldük. Bugün buradayız ve bunları konuştuk. Söyleyecek başka bir şey yok. Domenico Tedesco ve Devin Özek ile devam ediyoruz. Gereken ültimatomlar verildi.'' dedi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yola devam edeceklerini açıkladı.

SADETTİN SARAN'DAN AÇIKLAMA

Ligde dün oynanan Fatih Karagümrük maçında yaşanan yenilginin ardından bugün teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'le görüşen başkan Sadettin Saran, yönetim kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Chobani Stadı'nda bulunan kulüp binasında gerçekleştirilen toplantının ardından konuşan Saran, kendilerine yakışmayan futbol nedeniyle teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik kadroyu görüşmeye çağırdığını belirtti.

''GEREKEN ÜLTİMATOMLAR VERİLDİ''

Takım kaptanlarıyla da konuştuklarının altını çizen Saran, şunları söyledi: "Gerekli ültimatomlar verildi, bir daha tekrarlanmayacak. Hocamızla devam ediyoruz. Bu arada primler verilmemiş gibi spekülasyonlar var. Hak edilip de verilmeyen prim yok. Bunları söyleyenler yalan söylüyor. Bugüne kadar söylediğimiz futbolun tam dışında bir futbol oynandı dün. Çok şaşırdık, çok üzüldük. Bugün arkadaşlarla da konuştuk, bu saate kadar da buradayız işte. Devin Özek'le de devam ediyoruz. Bir daha böyle bir şey olmayacak, gereken ültimatomlar verildi."

Domenico Tedesco, Saadettin Saran, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den Tedesco kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Malata Almanya Malata Almanya:
    Ali koçtan daha kötü bir başkan nasıl olunur bize onu öğrettin gerçekten gelen gideni aratıyormuş. Sen zaten forvet almayarak bu yarışın içinden elendin tek çare gerçekten aziz yıldırım 26 1 Yanıtla
  • Hakan Duztas Hakan Duztas:
    daha eziyeti bitmedi Fenerbahçe li dostlarımızın ::)) 16 3 Yanıtla
    OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Doğru söylüyorsun değerli dostum, farkın kapanacağı hatta lider olarak çıkacağı maçları verdi, Karagümrük yana yana yendi, daha neyin kafasını yaşıyorsun Saran, 30 milyon euro harcadın 2.yarı transferlerine yazıklar olsun 6 0
  • 654321 654321:
    FB bu gidişle 2.bile olamaz işte buraya yazıyorum... 14 1 Yanıtla
  • GÖKHAN DUMAN GÖKHAN DUMAN:
    yav gidin Allah aşkına yanlış karar feneri kötü duruma düşürmek için elinden geleni yapıyor Sadettin saran 13 1 Yanıtla
  • melih.bayraktar melih.bayraktar:
    ültimatom verildi o zaman hayır gelmez artık ondan bu hafta değilse haftaya 7 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den Tedesco kararı - Son Dakika
